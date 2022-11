ProAgria Keski-Pohjanmaan puheenjohtajana jatkaa kolmivuotiskauden 2023-25 viljatilayrittäjä ja urakoitsija Tapani Orjala Lohtajalta. ProAgrian hallitukseen kaudeksi 2023-2025 valittiin Merja Himanka Himangalta, varalle Piia-Maria Rautiainen Toholammilta; Lauri Juntunen Kälviältä, varalle Marko Aho Perhosta; Jyrki Mastokangas Halsualta, varalle Virpi Paavola Kaustiselta; Pekka Nuorala Kalajoelta, varalle Antti Huhtala Kannuksesta; Sanna Rajala Reisjärveltä, varalle Jenika Kovanen Sievistä sekä maa- ja kotitalousnaisten edustajana Anna Niemelä Lohtajalta, varalla Riikka Rekilä ja kalatalouskeskuksen edustajana Tero Savela Reisjärveltä, varalla Juha Yli-Korpela Kannuksesta.

Maa- ja kotitalousnaisten johtokunnassa kaudella 2023-25 jatkavat Anna Niemelä Lohtajalta, varalla uutena Piia Palola Lohtajalta; Satu Lappi Lestijärveltä, varalla Tuula Tervamäki Toholammilta sekä Raija Virta Himangalta, varalla Seija Isokääntä Kalajoelta.

ProAgria Keskusten Liiton myöntämä sukutilakunniakirja luovutettiin Oskari ja Tanja Tokolalle Kannuksesta. Tokolan tila on ollut saman suvun hallussa vuodesta 1602.

ProAgria Keskusten Liiton myöntämä hopeisen järjestömerkin sai kaustislainen Kari Rauma.

Luonnonvarakeskuksen myöntämällä kannattavuuskirjanpitopalkinnolla 10-vuotisesta kirjanpidosta palkittiin Päivi ja Pekka Nuorala Kalajoelta sekä Mikko Vesisenaho Kannuksesta. Viisivuotisesta kirjanpidosta huomioitiin Jussi Rauhala Perhosta.

Maidontuotannon osaaminen on keskipohjalaistiloilla huippuluokkaa ja tulokset ovat korkeita myös kansainvälisesti vertailtuna. Keski-Pohjanmaan parhaasta karjasta energiakorjatun maidontuotannon perusteella palkittiin Markku ja Sanna Rajala Reisjärveltä, toiseksi paras karja oli Aleksi, Hannele ja Janne sekä Teppo Isohannilla Kannuksessa. Kolmanneksi parhaasta karjasta palkittiin Sonja ja Antti Pulkkinen Vetelistä.

Vuoden 2022 maa- ja kotitalousnaisena huomioitiin Raija Virta Himangalta. Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten Vuoden Maistuva maaseutu -yritys 2022 palkinto myönnettiin halsualaiselle Miina Aroselle ja hänen A’la Miina -yritykselleen.

Vanhempi varautumisasiantuntija Juha Mantila Huoltovarmuuskeskuksesta painotti toimivan ja riittävän elintarvikehuollon merkitystä yhteiskunnassa. Mantila puhui ProAgria Keski-Pohjanmaan vuosikokouksessa huolesta, jota erityisesti Venäjän hyökkäys on aiheuttanut elintarvikealan huoltovarmuuteen. Suomi pienenä maana edustaa vain noin 1 % EU:sta ja 0,01 % globaalista tuotannosta. Suomi on kuitenkin vahva suhteessa kulutukseen, esim. vientikyky suhteessa omaan kulutukseen on hyvin korkea, jopa korkeampi kuin EUssa keskimäärin. Suomen tilanne on vakaa, mutta elintarvikeketjun tuotantopanosten saatavuuteen, teollisuuden ja kaupan toiminnan turvaamiseen, alkutuotannon kannattavuuskehitykseen, perusraaka-aineiden ja tuotantopanosten markkinatilanteeseen sekä alkutuotannon hintakehitykseen on kiinnitettävä huomiota.

– Kansallisen huoltovarmuuden turvaamiseen riittää nykyisen tuotannon säilyttäminen, globaalin ruokaturvan turvaamiseen osallistuminen edellyttää nykyisen tason säilyttämistä ja mielellään tuotannon kasvua, totesi Mantila.

Mantila otti kantaa myös maatilojen varautumiseen ja muistutti omavaraisuudesta ja verkostoista. Verkostot antavat turvaa ja apua, mutta yksipuolista riippuvuutta kannattaa välttää. Varautuminen voi edellyttää kompromisseja tuotannon ja tuloksen suhteen, joten kannattaa arvioida tilakokonaisuutta ja tulevan kasvukauden lisäksi tuotantoa 2-3 vuotta eteenpäin. Mantila kehotti ajattelemaan tilan ja viljelijän kannalta itsekkäästi: mikä on järkevä panostuksen taso lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Myös tietolähteitä kannattaa vertailla.

– Erityisesti suosittelen seuraamaan kansainvälistä uutisvirtaa ja viljelijöille suunnattua viestintää sekä neuvontaa, painotti Mantila.

Onko varautumiseen liittyvä uutisointi mennyt jo överiksi vai tarvitaanko asiasta vielä lisätietoa, kysyi ProAgria Keski-Pohjanmaan hallituksen puheenjohtaja Tapani Orjala avauspuheessaan.

– Onneksi kesän sato maakunnassa onnistui, se teki hyvää sekä huoltovarmuudelle että ruuantuottajien henkiselle jaksamiselle, totesi Orjala. Viranomaisten koordinoiman varautumisen lisäksi kolmen vuorokauden kotivara on asia, jonka toivon jokaisen huomioivan, sillä koskaan ei tiedä mitä ja milloin tapahtuu, muistutti Orjala ja kehotti huomioimaan maa- ja kotitalousnaisten osaamisen asiassa.