Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Jokainen yritys on jutun arvoinen

Yritykset ovat olleet syksyn aikana hyvin esillä, kun paikallisia ja maakunnallisia yrityspalkintoja on jaettu eri tilaisuuksissa. Yrittäjäpalkinnoilla on pitkä perinne ja muistaminen on oiva tapa tuoda esille yrittäjyyttä paikkakunnalla. Jokainen yrittäjä on palkinnon arvoinen.

Kun on päässyt tutustumaan yrityksiin, niin on sanottava, että meillä on erittäin monipuolinen yrityselämä. Eri alat ovat päässeet erinomaisesti esille palkintogaaloissa.

Kun on päässyt yrittäjiin ja yrityksiin tutustumaan, niissä kaikissa on yksi yhteinen piirre. Positiivinen henki on leijaillut yrityksissä. Vaikka ajat ovat välillä ankeitakin, tietty eteenpäinmenemisen kulttuuri on leimallista menestyville yrityksille. Myös avoin yhteistyö eri toimijoiden kanssa on yksi erityispiirre kasvua tekeville yrityksille. Kateellisuus ja tiedon panttaus ovat jääneet onneksi menneisyyteen. Enemmän ilmapiiri on sellainen, että halutaan tuoda toimiva konsepti kaikkien tietoisuuteen. Yhdessä ollaan enemmän kuin osiensa summa. Tämän myönteisen yrittäjähengen soisi tarttuvan laajemminkin alueen toimintaan.

Se on selvä, että pelkällä positiivisuuden hehkuttamisella ei vielä saavuteta mitään. Kaiken takana on nyt ,ja on edelleen, ahkera työnteko sekä tietenkin osaava henkilökunta. Lähes aina yritykset ovat korostaneet työntekijöiden merkitystä menestyksen takana. Kun yritys satsaa työntekijöihin, se on suora panostus myös yrityksen tulevaisuuteen.

Yrittäjäpalkinto antaa myös toimitukselle hyvän syyn käydä tekemässä juttua palkituista. Samalla se usein avaa myös toimittajan silmät näkemään kuinka isoa ja laadukasta toimintaa Lestijokilaaksostakin löytyy. Alueen yrityksistä voi hyvällä syyllä olla ylpeitä. Jutut ovat myös erittäin suosittuja lukijoiden keskuudessa. Yrittäjäjutut kiinnostavat yli kuntarajojen.

Me kuluttajat voimme tukea oman alueen yrityksiä käyttämällä yritysten tuotteita ja palveluita. Se on aina kotiinpäin ja luo hyvinvointia laajasti Keski-Pohjanmaalle.