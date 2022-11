Suuri Magellanin pilvi julkaisi uuden kappaleen mielenterveysviikon alla – neljä viidestä bändin jäsenestä on lähtöisin Lestijärveltä



Suuri Magellanin pilvi on kokkolalainen bändi, jonka musiikki on suomenkielisiä tarinallisia lauluja, joissa sekoittuu vaikutteita pop-, rock-, ja folkmusiikista. Bändiä voi luonnehtia myös lestiläiseksi: yhtä lukuun ottamatta neljä viidestä bändin jäsenestä on lähtöisin Lestijärveltä.