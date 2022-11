Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Susipolitiikka umpikujassa

Susien aiheuttamat metsästyskoirien tappamiset syksyn aikana sekä lammasvahingot, joita on sattunut kesästä alkaen, ajavat koko ajan tukalammaksi susitilannetta Lestijokilaaksossa ja sen ympäristössä. Aika monen maaseudun asukkaan sietokyky on koetuksella ja rauhanomainen rinnakkaiselo susien kanssa alkaa olla kohta muisto vain.

Kävin ns. Toholammin susireviiripiirin yhteistyöryhmän kokouksessa, jossa vieraili Pohjanmaan riistapäällikkö Mikael Luoma. Kuten sisäsivun jutusta voi päätellä, mitään nopeaa helpotusta nykytilanteeseen ei ole luvassa. Kannanhoidolliset susiluvat ovat ajautuneet lähes umpikujaan. Korkein hallinto-oikeus on todennut ne lainvastaisiksi. Riistakeskuksen myöntämistä kannanhoidollisista susiluvista on jo jonkin aikaa valitettu säännönmukaisesti.

Oikeus on tulkinnut yksinkertaistettuna, että ne ovat olleet EU:n luontodirektiivin vastaisia. Tulkinta on ollut todella tiukka. Monen metsästäjän toive on, että susi tulisi saada siirrettyä pois luontodirektiivin liitteestä 4 liitteeseen 5, kuten tilanne on Suomen poronhoitoalueella ja Virossa. Se helpottaisi todennäköisesti luvien saantia ja lainvoimaisuutta myös oikeudessa. Mutta liitemuutos on EU:n komission käsissä. Nyt sekin tuntuu kovin kaukaiselta tieltä samaan aikaan, kun yhä useammat nuoret sudet hakevat uusia laumoja ja reviirejä Suomessa ja myös Lestijokilaaksossa.

Nyt on ollut jo havaittavissa lisääntynyttä susivihaa tiukan susipolitiikan ja runsastuneen susikannan takia. Kovin kaukana ei ole se hetki, kun joku tarttuu oman käden oikeuteen susien kanssa. Susien salametsästys ei tietenkään ole toivottavaa, mutta en sitä kovin suurena yllätyksenä pitäisi, että salakaatoja tulee talven aikana esille. Yleensä salametsästys tulee esille ilmiannosta, mutta muutoin salakaadot ovat poliisille erittäin haastava tutkia.

Ymmärrän koiranomistajien ja muidenkin asukkaiden voimattomuuden tilanteen edessä. Laittomuudet eivät kuitenkaan ole tähänkään asiaan oikea ratkaisu.