Elinkeinoministeri Mika Lintilän kolumni: "Kotimainen metsäbioenergia lämmittää Suomea ensi talvenakin"



Suomi on Euroopan metsäisin maa. Metsät ovat osa meidän identiteettiä. Täällä on yli 600 000 metsänomistajaa ja 75 prosenttia maapinta-alasta on metsän peitossa.