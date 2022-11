Toholammin yleisurheilukenttä on yhä lähempänä valmista – "Uskon että tälläkin on saatu innokkuutta yleisurheiluun, mutta kyllä harrastuksen suosio on ihmisistä kiinni" arvioi Toholammin Urheilijoiden puheenjohtaja Armi Hotakainen



Askelia uudella pinnalla. Valmistumassa oleva urheilukenttä sai käyttäjiä yleisurheilukerholaisista, joille Roope Kangasvieri veti lämmittelyjä.

Harrastuspuitteiden puolesta yleisurheilulla menee lujaa Toholammilla. Talviajalle riittää vuoroja hallissa, ja urheilukentän viime silaukset saadaan kesäkaudelle valmiiksi tossujen kulutettavaksi.