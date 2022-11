Talousvaikeudet olivat tiedossa mutta syvyys yllätti – Lestijärven vt. kunnanjohtaja Markku Vehkaoja tarttui pätkäpestissään heti kiinni töihin



Markku Vehkaoja on tiennyt jo lähtiessään Lestijärven kunnanjohtajaksi, että työtä on runsaasti edessä. Samalla kun päivittäisten rutiinien pitää pyöriä kunnassa, joka on käytännössä ollut heinäkuusta asti ilman kunnanjohtajaa, on katseen oltava tulevissa vuosissa.