Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Löytyykö yhteistä maakuntahenkeä kansallispuiston saamiseksi Keski-Pohjanmaalle?

Kansallispuistot ovat suuria luonnonsuojelualueita, joiden tärkeänä tehtävänä on turvata luonnon monimuotoisuus sekä antaa ihmisille mahdollisuus nauttia ja rentoutua luonnossa. Suomen ensimmäiset kansallispuistot perustettiin vuonna 1938, ja jo silloin oli väännettiin kättä hyvin paljon samoista aiheista kuin nytkin. Luonto nähtiin kansallisperintönä ja henkisenä voimavarana mutta myös taloudellisen kasvun ja tieteen raaka-ainevarastona. Tosin tuohon aikaan ei tuulipuistoista osattu aavistella mitään.

Kun katsoo kartalta Suomen kansallispuistoja, voi havaita Pohjanmaalla jonkinmoisen tyhjiön. Salamajärven kansallispuisto on lähin, mutta sekin on vahvasti Keski-Suomen puolella, vaikka Perhonkin alueella se kulkee. Pyhä-Häkki on Saarijärvellä, Rokua Utajärvellä ja Kauhaneva-Pohjankangas Karvialla. Siinäpä ne lähimmät. Sallan kansallispuisto Lapissa on viimeisin kansallispuistostatuksen saanut kohde Suomessa.

Keski-Pohjanmaalla olisi ehdottomasti saumansa tässä kuviossa, jos kansallispuisto koetaan ihmisten ja päättäjien kesken tarpeelliseksi. Kävin viikonloppuna ensi kertaa Eteläneva-Viitasalonneva-Seljäsennevan luonnonsuojelualueella, joka siis on lähellä Kannusta mutta silti pääosin Kokkolan puolella. Paikka oli ehdottomasti ojittamattomine soineen varsin ainutlaatuinen kokonaisuus. Rankkasade hieman vesitti tutustumista, mutta on selvä, että potentiaalia alueessa on, jos halua riittää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yllättävän ristiriitaista keskustelu ainakin somessa aiheesta oli. Se oli ehkä hämmentävintä, että Rautakurun kansallispuisto koettiin jonkinmoisena ”valkopesuna” tuulipuistosuunnitelmien seassa.

Ihan varmasti meillä Keski-Pohjanmaalla yksi kansallispuistokin mahtuu maastoon, vaikka tuulivoimapuistojakin meillä ilmestyy tiuhaan tahtiin taivaanrantaan.

Se on selvä, että maakunnan yksituumaisuutta tarvitaan tässäkin hankkeessa, muuten kansallispuistoajatusta on turha lähteä viemään eteenpäin. Mielenkiintoista seurata eteneekö hanke vai ei?