Hallinto voitti kieltenopettajuuden – Esikoulun tutustumispäivänä saatu jäätelö on Ville Hirvikosken varhaisimpia muistoja Toholammin sivistyspalveluista, joita hän nyt johtaa



Paluumuuttaja. Avoin virka syntymäkunnassa aikaisti Ville Hirvikosken muuttotoiveita Toholammille. Vt. sivistysjohtaja on monelle entuudestaan tuttu.

Paluumuuttaja. Avoin virka syntymäkunnassa aikaisti Ville Hirvikosken muuttotoiveita Toholammille. Vt. sivistysjohtaja on monelle entuudestaan tuttu.

Koulujen syysloma on lopuillaan, mutta Toholammin kunnan sivistysosastolla katse on kovasti ensi vuoden numeroasioissa. Osaston työtä on johtanut syyskuun alusta lukien vt.