Joulupuu-keräykseen voi ilmoittautua matalalla kynnyksellä – tavoite on, ettei yksikään lapsi Kannuksessa jää ilman joululahjaa

Kannuksessa jo monen joulun alla järjestetty Joulupuu-keräys lähestyy. Lahjakeräyksen keskeinen väline, eli itse joulupuu, pystytetään KannusKulman kirppikselle marraskuun 18. päivänä, mutta jo nyt asia on ajankohtainen.

Joulupuu-keräyksen alkuperäinen idea on säilynyt samana läpi vuosien: se on, ettei kukaan lapsi jäisi ilman joululahjaa.

– Tarkoitus ei ole, että joulu olisi kulutusjuhla, mutta kaikilla lapsilla on oikeus joululahjaan, korostaa Kannuksen seurakunnan diakoniatyöntekijä Ulla-Maija Karvonen.

Keräys auttaa perheitä tilanteessa, jossa lahjojen hankkiminen lapsille on taloudellisesti vaikeaa tai jopa mahdotonta. Apuun tulevat keräyksen kautta tuntemattomat lähimmäiset: kuka vain voi ottaa keräyspuusta kortin, jossa on lapsen lahjatoive, hankkia lahjan ja tuoda sen paketoituna, kortti lahjaan kiinnitettynä, takaisin keräyspaikkaan. Lahjojen on oltava uutta, käyttämätöntä tavaraa.

Lahjan saajia voi ilmoittaa keräykseen jo nyt. Ilmoittautumislomake avautui Kannuksen seurakunnan verkkosivuilla viime viikolla. Karvonen rohkaisee ilmoittautumaan mukaan matalalla kynnyksellä.

– Kokemus on, että ihmiset havahtuvat tilanteeseen lähellä joulua, vaikka tiukan tilanteen tietää usein jo ennakkoon. Haluaisimme herätellä, että ilmoittauduttaisiin mukaan mielellään jo varhain, hän sanoo.

– Matalalla kynnyksellä voi olla yhteydessä. Jos perhe joutuu miettimään, selviääkö joulusta, se on peruste olla mukana.

Päivi Nikka MLL Kannuksesta lisää, että taloudellinen ahdinko voi tulla näinä aikoina monestakin syystä.

Aikataulu Lapsen ilmoittaminen keräykseen auki 17.11. asti seurakunnan verkkosivuilla tai ottamalla yhteyttä diakoniatoimistoon. https://www.kannuksenseurakunta.fi/apua-ja-tukea/diakonia-tukea-vaikeisiin-elamantilanteisiin/joulupuu-kerays 18.11. Kuusi pystytetään KannusKulmaan ja kortteja voi noutaa 12.12. Kuusi viimeistä päivää paikallaan.

– Ihmiset haluavat auttaa, hän sanoo.

Joulupuu-keräys järjestettiin Kannuksessa ensimmäisen kerran vuonna 2013 eli ensi vuonna täyteen tulee kymmenen vuotta. Vuonna 2015 lahjan saajia oli kaikkein eniten, 92. Viime vuonna avustettiin yhdeksää perhettä, joissa lahjansaajalapsia oli yhteensä 24.

Varhaisempina vuosina kuusen lahjakorteissa on ollut vain lahjan saajan sukupuoli ja ikä, ja on ollut lahjan ostajan vastuulla miettiä saajalle sopiva joululahja. Tänä vuonna toimitaan viimevuotiseen malliin, eli lapsi voi esittää kortissa lahjatoiveen. Toiveen noudattaminen on lahjoittajan harkinnassa.

– Viime vuonna toiveet olivat todella kohtuullisia, Ulla Karvonen sanoo.

Lahjat ovat aina ilahduttaneet niiden saajia.

– Palaute on aina ollut hyvää. Ihmiset ovat hankkineet ihania, hyviä lahjoja.

Lahjan saajien nimet ovat vain seurakunnan diakoniatyöntekijän tiedossa. Heille annetaan ilmoittautuessa lahjojen noutoaika pappilasta.

Myös aikuisille tarkoitettuja joulupaketteja voi tuoda keräykseen, jos esimerkiksi kaikki lapsille tarkoitetut joululahjakortit ovat jo menneet kuusesta ennen keräyksen loppumista ja haluaa muistaa vähävaraista tuntematonta lähimmäistä. Seurakunta huolehtii niiden lahjoittamisesta diakoniatyön asiakkaille.

Keräyksen järjestävät Kannuksen seurakunta, KannusKulma ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Kannuksen yhdistys. MLL Kannuksen hallituksen jäsen Päivi Nikka ja puheenjohtaja Tiina Puusaari sanovat, että keräyspuun pystyttämisestä tulee joulumieli itsellekin.

– Joulu alkaa siitä, Päivi Nikka sanoo.