Ukrainan tilanne antoi sysäyksen lähteä kansanedustajaehdokkaaksi, sanoo kokoomuksen Janne Jukkola Lohtajalta



Janne Jukkolan mielestä on tärkeää, että Keski-Pohjanmaalle saataisiin viimein taas kokoomuslainen edustaja. Kokoomuksen kansanedustajaehdokas oli liikkeellä Kannuksessa viime lauantaina.

Turvallisuus on se asia, jonka vuoksi lohtajalainen Janne Jukkola on kokoomuksen kansanedustajaehdokkaana. Kokkolan kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja sanoo, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ollut tekijä, joka sai päättämään ehdokkaaksi lähtemisestä.