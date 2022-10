Eeben on Lestijoen uusi sarjakuvatuttavuus



Oulussa asuva, kokkolalaissyntyinen sarjakuvataiteilija Eeben on uusi tuttavuus Lestijoen lukijoille. Taiteilijanimen ja mielipidesivuilla julkaistavan sarjakuvan takana on 32-vuotias kuvataiteilija ja kuvataiteen opettaja, jolla on myös luokanopettajataustaa.