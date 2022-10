Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Toholammin seurakunta on pahasti kahtiajakautunut – "Hajottaminen on helppoa, rakentaminen vaatii taitoa"

Toholammin seurakunta on pahasti kahtiajakautunut. Pinnan alla on kuohunut jo pitkään ja nyt tilanne on ryöpsähtänyt todella, kun Toholammin kirkkoherra Jorma Harju irtisanoutui virastaan.

Kirkkoherra on mennyt, mutta seurakuntalaiset ovat jääneet. Nyt olisi ehdottomasti katsottava tulevaisuuteen ja alkaa keräilemään luottamuksen palasia kohti parempaa huomista ja seurakuntaelämää.

Toholammin seurakunta on niin pieni yksikkö, että nähdyn kaltainen hajaannus ei voi jatkua. Jos tämä hajaannus jatkuu, edessä voi olla jopa lopullinen jakaantuminen. Sitä tuskin kukaan haluaa.

Kirkkoherra on seurakuntansa paimen. Viime kädessä kirkkoherra johtaa seurakuntaansa ja on vastuussa seurakuntalaisten tasa-arvoisesta kohtelusta. Kirkkoherralla on kokonaisvastuu seurakunnan hengellisestä toiminnasta sekä työyhteisön johtamisesta.

Tuomiokapitulin määräyksellä Toholammin kirkkoherrana joulukuun alusta 2022 elokuun loppuun 2023 toimii Eija Seppä. Perhon kirkkoherran virasta eläköityneellä Sepällä on tietenkin iso vastuu saada koko seurakunta toimimaan yhteiseen suuntaan. Se ei ole helppo tehtävä ja vaatii varmasti paljon keskusteluja ja kokoontumisia kaikkien osapuolten kesken. Ilman seurakunnan luottamushenkilöstön yhteistä tahtotilaa, suuntaa on vaikea löytää.

Mustamaalaaminen, syyttely ja toisesta pahaa puhuminen ovat asioita, joita ei olla totuttu käyttämään seurakuntiin liittyvissä artikkeleissa. Ne eivät sovi seurakuntatyöhön, oli sitten kyseessä luottamushenkilö tai seurakunnan henkilökunta. Ne eivät sovi mihinkään yhteistyötä vaativiin organisaatioihin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Marraskuussa valitaan uudet luottamushenkilöt seurakuntiin vaaleissa. Siinä mielessä hetki on hyvä Toholammin seurakuntaa ajatellen, että se antaa luonnostaan mahdollisuuden aloittaa uudelta pohjalta seurakunnan eheyttämisen. Hajottaminen on helppoa, rakentaminen vaatii taitoa. Nyt tarvitaan sillanrakentajia Toholammin seurakuntaan.