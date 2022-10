Luteiden takia kaksi huonetta suljettiin Keski-Pohjanmaan keskussairaalan aikuispsykiatrian osastolta – Osastolla oli sama ongelma viimeksi keväällä: "Kyse ei ole samasta populaatiosta"



Keski-Pohjanmaan keskussairaalan aikuispsykiatrian osastolla 15 on suljettu kaksi huonetta luteiden vuoksi. Tilat on tyhjennetty huonekaluista sekä muusta irtaimistosta, ja asiakkaat on siirretty muihin psykiatrian tiloihin ongelman havaitsemisen jälkeen.