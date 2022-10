Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Sinä olet oman alueesi paras markkinoija

Meidän etuja täällä maalla ovat luonto, rauhallisuus ja turvallisuus. Nämä kaikki ovat tulleet arvoon arvaamattomaan, kun maailmassa kuohuu. Ne ovat meidän kilpailuvaltteja, kun houkuttelemme uusia asukkaita Lestijokilaaksoon.

Kun tuleva asukas on hahmottanut, että nyt olisi mukava muuttaa maalle, seuraavaksi alkaa valintaprosessissa vaikuttaa tiheämpi seula. Aletaan miettimään eri paikkakuntien plussia ja miinuksia.

Tuossa jaottelussa koko ajan tärkeämmäksi muodostuu paikkakunnan tarjoamat vapaa-ajan palvelut sekä perheellisillä myös koulujen kunto ja saatavuus. Harva kiinnittää huomiota tuolloin esimerkiksi paloaseman uutuuteen. Toki tärkeä palvelu sekin!

Työ on tietenkin elinehto, mutta työn perässä ollaan valmiita hiukan liikkumaankin, kunhan vain asuinpaikka miellyttää. Totta kai on tärkeää, että palveluja on saatavilla monipuolisesti, mutta paikkakunnan kulttuuri- ja liikuntatarjonta on yksi perusteista mikä lisää huomattavasti paikkakunnan vetovoimaa.

Lestijokilaaksossa on satsattu ja satsataan kouluihin. Uusi koulu ei ole pelkästään tarkoitettu opettajille ja koululaisille, vaan ne toimivat myös monipuolisena iltatilaisuuksien kohtaamispaikkana esimerkiksi järjestöille tai vaikkapa kansalaisopistolle. Lestijärven uusi koulu on tästä monipuolisesta käytöstä malliesimerkki. Toholammilla on myös uusi alakoulu kovalla käytöllä. Kannuksessa nykyinen Raasakan koulu on ollut jo pitkään tiensä päässä ja uutta koulua kaivataan kipeästi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kannuksen Kitinkankaan alue palvelee varsin monipuolisella liikuntapaikkakattauksella. Nyt kesällä tekonurmi ja uusi Kisapuisto tulivat täydentämään Takalon suuntaan palveluja. Toholammin uusi yleisurheilukenttä tulee tarjoamaan huippuolosuhteita ja tuo varmasti piristysruiskeen urheiluseuratoimintaan.

Kuntien markkinointityön lisäksi me kaikki Lestijokilaakson asukkaat olemme omalta osaltamme käyntikortteja uutta asuinpaikkaa etsiville. Jos itse kailotamme ja haukumme kaikkea mitä paikkakunnalla on päin ”peetä”, ei kukaan taatusti innostu tänne tulemaankaan. Kehitetään yhdessä Lestijokilaaksoa, eikä olla joka käänteessä moittimassa kotiseutuamme.

Meillä on paljon hyvää täällä!