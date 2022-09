Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Hei, meitä luetaan! – "Digissä jutut julkaistaan heti, kun taas paperisena jutut ovat kokoelma viikon aikana tapahtuneista uutisista"

Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT 2022) mittaukset olivat toimittajan näkökulmasta lohdullista kuultavaa. Mittauksen mukaan peräti 95 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista lukee sanomalehtiä.

Toki luku on todella hurja, mutta ei tässä auta jäädä tyytyväisenä hymistelemään. Joka päivä ja joka viikko täytyy toimituksen lunastaa oma paikkansa ja tehdä juttuja, ja vielä mielellään mielenkiintoisia ja ajankohtaisia juttuja.

Sanomalehtisisältöjä lukee digitaalisena 86 prosenttia suomalaisista. Painettua sanomalehteä lukee kaikista suomalaisista 55 prosenttia. Lestijoen lukijoista suurin osa on ”sekakäyttäjiä”. Aika moni tilaa myös paperisen version. Tottumukset ovat tiukassa, sillä moni haluaa kokea fyysisesti lehden hyppysissään. Tärkeintä tietenkin meille on, että sisältöjä halutaan, oli sitten muoto mikä tahansa. Silti voisin kuvitella, että meilläkin siirtymä paperisesta digiin kiihtyy entisestään. Digissä jutut julkaistaan heti, kun taas paperisena jutut ovat kokoelma viikon aikana tapahtuneista uutisista. Ajankohtaisuus ajaa varmasti digin pariin.

Raha on hyvä konsultti. Paperisen lehden tilauksissa on koko ajan mukana hintapaine. Paperin hinta jatkaa nousuaan. Lisäksi jakelukustannukset ovat nousussa muun muassa polttoaineen noustua ennätyslukemiin. Myös painokustannukset ovat paperisen lehden rasitteena. Digissä ei näitä kustannuksia ole ja sen takia digitilaus on huomattavasti edullisempi. Täytyy myös muistaa, että verkosta löytyy myös näköislehti, joka on siis samanlainen kuin paperinen lehti. Käyttöliittymänä paperinen on edelleen erinomainen ja siitä ei siis tarvitse luopua digitilauksen myötä vaan tuttu pohja löytyy näköislehtenä.

Aika monella lukijalla on edelleen epäselvää, että printtitilaukseen kuuluu automaattisesti myös digin lukuoikeus. Rohkaisen kaikkia tilaajia kokeilemaan digin käyttöä.

Myönnän itsekin ajatelleen hyvin pitkään painetun ja käteen tulevan lehden olevan se ainoa ja oikea julkaisumuoto. Edelleen tykkään hypistellä printtiä hyppysissäni. Mutta ehdottomasti digi on se, johon tullaan panostamaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Se on uuden sukupolven ainoa kanava, sillä nuoriso tuskin enää printtiromantiikkaan palaa. Meille on erinomaisen tärkeää saavuttaa lapset ja nuoret lukijoiksemme. Printti on siihen auttamattomasti vanhentunut tapa.

Herreys sen jo 80-luvulla tiesi: Diggiloo, diggiley alla tittar på mig!

