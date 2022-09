Kannuksen Kauppapuutarhan puolen miljoonan euron investointi tehostaa entisestään toimintaa – Huhupuheet yrityksen konkurssista hämmentävät toimitusjohtaja Aleksi Hauhtosta: "Tällaiset turhat juorut aiheuttavat paljon hämmennystä ja mielipahaa"



Kurkkua maailmalle. Aleksi Hauhtonen on tyytyväinen uusien tilojen toimivuuteen.

Kannuksen Kauppapuutarha on tehnyt yrityshistoriansa mittavimman investoinnin, kun se on ottanut käyttöönsä uuden lähettämön. Noin puolen miljoonan investointi on rohkea, mutta tarkoin harkittu satsaus tulevaisuuteen.