Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Korpelan päätös ei tule olemaan helppo, mutta viime kädessä ihmisten hätä menee kuntatalouden edelle

Korpelan Voima tai tarkemmin Korpelan Energia on vekslannut sähkönmyyntihintojaan useaan otteeseen. Viimeisin tarjous oli 24,80 (alv 24%) senttiä kilowattitunnilta toistaiseksi voimassa oleville sopimusasiakkaille, jotka asuvat joko omistajakunnan alueella tai Verkko Korpelan jakelualueella. Yleisesti puhutaan hinnan alennuksesta, mutta tosiasiallisesti hinta nousee lokakuussa syyskuuhun nähden. Toki aiemmin julkitulleeseen 49 senttiä kilowattitunnilta, hinta on puolet edullisempi. Vielä tämän kuun hinta on 13,07 senttiä kilowattitunnilta.

Aluksi varmasti aika moni oli tyytyväinen. Mutta kun se tieto iskostui tajuntaan, että uusin hinta koskee vain ja ainoastaan niitä, joiden sopimus on jo ennestään Korpela Energialla, alkoi aikamoinen palauteryöppy. Tai näin voisin ainakin kuvitella, kun laineet löivät jo toimitukseenkin saakka. Puheluja tuli ja ihmisten hätä oli aitoa.

Niin Korpelan Voiman asiakaspalveluun kuin alueen kuntiinkin on oltu varmasti runsaasti yhteydessä. Alueen uusilta asiakkailta hinta on ja pysyy lokakuun alusta 49 snt/kWh, vaikka asuisikin omistajakunnassa ja verkkoalueella.

Ehkäpä juuri kansalaispalautteen innoittamana niin Kalajoen kuin Kannuksen kaupunginhallitukset vaativat, että uusi hinta koskisi kaikkia omistajakuntien alueella asuvia. Kannus lisäsi, että myös Verkko Korpelan alueella asuvia eli myös Ullavaa, Kälviää ja Lohtajaa.

Kalajoen kannanoton mukaan tappiollista energian myyntiä ei tule missään tilanteessa tehdä omistajakuntien alueen ulkopuolelle. Tämä viittaa samanlaiseen toimintatapaan kuin Kokkolan Energia on tehnyt. Kokkolan Energia on päättänyt irtisanoa toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset, jotka on tehty Kokkolan kaupungin ulkopuolella sijaitseviin kohteisiin. Irtisanominen astuu voimaan 1. lokakuuta.

Tilanne on kimurantti ja paine Korpelan Voiman luottamushenkilöitä ja toimivaa johtoa kohtaan kasvaa päivä päivältä. Mielenkiintoista seurata, tuleeko vastaavia ulostuloja muilta omistajakuntien hallituksilta tai valtuustoilta kuin Kannuksesta ja Kalajoelta.

Oma arvioni on, että Korpelan Energian on taivuttava omistajaohjauksen edessä Kokkolan Energian tapaan. Jos näin tapahtuu, kuntien on myös hyväksyttävä reilummat tappiot taseissaan Korpelan takia. Tilanne on erittäin hankala myös Korpelan talouden kannalta. Päätös ei tule olemaan helppo, mutta viime kädessä ihmisten hätä menee kuntatalouden edelle. Lopullinen päätös tehdään Korpela Energia Oy:n hallituksessa. Jokin kompromissiesityskin on mahdollinen.

Paletti on tietysti huomattavasti haastavampi Korpelan Energialla, kun omistajakuntia on yhden sijaan seitsemän. Lisäksi Verkko Korpelan omistajakuntia laajempi alue tuo vielä lisää vaikeuskerrointa. Seuraavaksi kaikilla on kädet kyynärpäitä myöten ristissä, että tuleva talvi on leuto ja sähkömarkkinoiden näkymät helpottavat viimeistään ensi keväänä.