Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Anna mahdollisuus alueen yrittäjille, pidetään eurot pyörimässä paikallisesti!

Sähkön hinta nousee lokakuussa jälleen, vaikka Korpelan Energia ilmoittikin, etteivät hinnat nouse niin paljon kuin vielä elokuussa kerrottiin. Kunnat ottavat tämän talven iskuja vastaan taseeseensa, joten siinä mielessä me kaikki veronmaksajat maksamme lopulta sähkön hinnan nousun tavalla tai toisella. Se on nyt kuitenkin erinomainen asia, että omistajaohjaus pelasi kuntayhtymän suuntaan ja hinnat saatiin ensi talveksi sorvattua edes siedettäviksi.

On selvää, että paikalliset yrittäjät tarvitsevat kaikki mahdolliset eurot, joita kuluttajat pystyvät kuluttamaan. Kiinteät kulut kasvavat kaikilla yrityksillä. Me kaikki voimme tehdä valintoja, mihin euromme laitamme. Loppuviimein kaikki ovat valintoja. Ostammeko lähiruokaa paikallisesta ruokakaupasta vai lähdemmekö kuluttamaan vähät euromme naapurikaupungin marketteihin.

Meillä on Lestijokilaaksossa edelleen laaja palveluvalikoima. Annetaan oman alueen yrittäjille mahdollisuus ja käydään tutustumassa yritysten tarjontaan. Aika usein sieltä tulee positiivisia yllätyksiä. Minä ainakin olen jo useasti yllättänyt, että saako tämänkin tuotteen tai palvelun lähes kotiovelta, ja usein tuotteen saa myös halutessaan suoraan kotiovelle.

Vaikka sähkön hinta on hallinnut viime viikkoina uutisointia, myös polttoaine on edelleen ennätyskorkealla. Ainakin itselläni on ajelut vähentyneet ja silmät oman jokilaakson palveluita kohtaan ovat avautuneet entisestään. Kun autoralli isoihin marketteihin jää pienemmäksi, myös ympäristö kiittää.

Vaikka yrittäjät elävät ehkä suurimmassa epävarmuudessa kuin aikoihin, olen aina ihaillut yrittäjien positiivista henkeä, elämänmyönteisyyttä ja rohkeutta. Näistä hyveistä kannattaa pitää kiinni.

Yrittäjien on mahdollista myös saada eri instansseista tukea ja avustusta toimintaansa. Nämä kannattaa ehdottomasti hyödyntää ja kysyä opastusta rohkeasti esimerkiksi Yritys Kannuksesta, Kaustisen Seutukunnan yrityspalveluista ja Kalajoen yrityspalveluista. Siellä kokemukseni mukaan saa hyviä apuja tilanteeseen kuin tilanteeseen.

Pidetään eurot pyörimässä paikallisesti!