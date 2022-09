Mika Sarivaaran maitoauto matkaa vuoden jokaisena päivänä, oli arki tai pyhä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Maitoauto kaartelee kokoonsa nähden kevyesti pitkin Kärsämäen pikkuteitä. Hiljainen auton tuleekin olla, jottei isäntäväki herää keskellä yötä maitoauton ajaessa pihaan. Ratin takana istuu Mika Sarivaara, MaitoMika, joka on työskennellyt Valiolla yli 18 vuotta.

– Appiukko viihtyi samassa työssä yli 40 vuotta, ja kun hän jäi eläkkeelle, jatkoimme perheyritystä vaimoni kanssa.

Sarivaara on kotoisin Kemijärveltä, käynyt mutkan Rovaniemellä ja asunut nyt kymmenisen vuotta Kärsämäellä.

– Aluksi ajoin kaksi vuotta Valion jakeluautoa. Samalla yrittäjällä oli myös maitoauto, ja kun hän kysyi, alkaisinko ajamaan sitäkin, lähdin mukaan. Maitoautot ovat itsenäisten liikennöitsijöiden omistuksessa, joten vuosien 2015–2016 vaihteessa ryhdyin yrittäjäksi itsekin.

Maitoauton lisäksi Sarivaaran yrityksen nimissä liikennöi pakettiautoja, joita Sarivaaran vaimo ajaa. Pariskunnan apuna on neljä ulkopuolista työntekijää.

– Olen jatkuvasti itsekin remmissä mukana yhtenä kuljettajana. Työ on sitovaa, sillä maitoauto liikkuu vuoden jokaisena päivänä.

Maitoautoa liikutellaan kahdessa vuorossa. Aamuvuoro kestää aamuseitsemästä iltapäivään, kun taas yövuoro iltakuudesta aamuyön pikkutunneille saakka. Vuorokaudessa maitoauto on tien päällä 22 tuntia.

– Työ on erittäin säntillistä. Joka toinen päivä ajamme samat reitit. Kahden vuorokauden päästä olemme uudestaan samalla tilalla, Sarivaara kertoo.

Vaikka työpäivän pituus vaihtelee kahdeksasta kahteentoista tuntiin, on Sarivaara saanut soviteltua työn ja vapaa-ajan hyvin yhteen.

– Pitää olla asennoitunut siihen, että jouluaatto tai uusi vuosi voi mennä töissä. Hyvien kuljettajien ansiosta voin luottaa siihen, että auto liikkuu, vaikka olisin itse vapaalla.

Sarivaaran auton kaksi reittiä on Kärsämäellä. Toinen yö kuluu Nivalan Maliskylällä, ja toinen päiväreitti ajetaan Pyhännän ja Kestilän välillä.

– Emme välttämättä näe tilan väkeä, vaan keräämme maidot itsenäisesti. Vuoron lopuksi kuorma viedään meijeriin Haapavedelle, välillä Lapinlahteen. Satunnaisia keikkoja teemme myös Jyväskylään ja Seinäjoelle.

Maidon keräily ja mutka meijerille saa Sarivaaran mukaan työvuoron sujumaan sutjakkaasti.

– Maidon keräämisessä menee muutamasta minuutista pariin kymmeneen minuuttiin tilan koon mukaan. Suurin osa vuorosta istutaan ratin takana. Täälläpäin tilojen välimatkat ovat onneksi lyhyitä, pohjoisessa saattoi mennä tunti tilalta toiselle.

Meijerillä auto pestään ja kuorma puretaan.

– Työ ei ole pelkkää ajamista, sillä olemme hygienian kanssa jatkuvasti tekemisissä. Autot pestään joka päivä. Kolmen vuoden välein auto vaihdetaan uuteen, sillä vuodessa ajokilometrejä kertyy 250 000.

Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan viime vuonna maitoa tuotettiin neljä prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Myös maidontuottajien määrä väheni vuoden aikana kahdeksalla prosentilla, mikä tarkoittaa, että yli 400 tilaa lopetti maidontuotannon.

– Tilojen vähentyminen näkyy meille maitoautojen vähentymisenä. Ajankuva on sellainen, että tuottajia jää pois, mutta onneksi on viljelijöitä, joilla on uskoa tulevaisuuteen.

Sarivaara toivoo, että maidontuotanto pysyisi elinvoimaisena.

– Pieniä tiloja jää pois ja isompia tulee tilalle, mutta meille kaikki tilat ovat yhtä tärkeitä. Yritämme pysyä leivän syrjässä kiinni ja tehdä töitä parhaamme mukaan, jotta niitä olisi tarjolla tulevaisuudessakin.

Sarivaaran maitoauto on sisustettu asianmukaisesti: hyttiä koristavat lehmäverhot ja -viltit sekä lehmiä mukailevat pehmolelut. Mutta juokos maitoautokuski itse maitoa?

– Jonkin verran, mutta käytän sitä enemmän ruoanlaitossa. Töissä minulla on usein eväänä proteiinivanukkaita ja eväsleipiä, joiden välistä löytyy Oltermannia.

Sarivaaran seikkailuja maitoauton ratissa voi seurata Instagramista MaitoMika-nimiseltä tililtä.

– Somessa tulee seurailtua paljon toisia maitokuskeja, ja Facebookissa meille on oma ryhmä. Tiedän muutamia kuskeja, joita en ole koskaan nähnyt luonnossa, mutta joista on tullut tuttuja somen kautta, Sarivaara naurahtaa.