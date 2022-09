Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: "Kuljen kriisistä kriisiin enkä löydä apua"

Tulin Lestijoki-lehden päätoimittajaksi joulukuussa 2019. Elettiin hyvin erilaista aikaa kuin nyt, vaikka ei tuosta ole aikaa kuin vajaa kolme vuotta. Maaliskuussa 2020 korona iski koko valtakunnan tietoisuuteen. Aika lailla ihmetellen edettiin mutta lopulta yhteisvoimin selvittiin eteenpäin, vaikka kukaan ei oikein tuntunut tietävän miten edetään. Luovia ratkaisuja ja kunnon digiloikka tuli ainakin tehtyä.

Helmikuu 2022 tuli sitten seuraava kriisi, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Nyt olemme sitten energiakriisin kynnyksellä, joka on sodan heijastusvaikutuksia edelleen.

Ismo Alangon Kriisistä kriisiin -biisi soi aina välillä mielessä: "Mut mä liikun kriisistä kriisiin, kuljen komein askelin. Tahdon ettei mikään ois kuin ennenkin. Kuljen kriisistä kriisiin enkä löydä apua. Onnen sirpaleet mua haavoittaa ja saa kriisiin."

Ismolla taisi olla enemmän laulussa mielessään henkilökohtaiset kriisit, mutta nämä viimeaikaiset suuret kriisit ovat olleet maailmanlaajuisia. Niitä ei pääse pakoon paikkakuntaa vaihtamalla.

Tämä energiakriisi on taas askel kohti erityyppistä kriisiä. Tämä kriisi käy kunnolla kukkaron päälle.

Jos korona iski yrityksiin eriarvoisesti, tämä sähkökriisi on kaikkien yritysten iso riesa. Toki yrityksissä on tässäkin eroja. Sähkö on kuitenkin suurimmalle osalle yrityksiä elinehto. Kaikki yritykset miettivät keinoja saada kustannuksia mahdollisimman alas. Tuotantoprosesseja mietitään tehokkaammiksi ja onpa jotkut alat harkinneet jopa pelkkiin yövuoroihin siirtymistä, koska silloin sähköenergia on halvimmillaan. Mutta se on selvä, että emme me voi kääntää yhteiskuntaa kuitenkaan toimimaan vain öisin. Toki kaikkia keinoja kannattaa nyt miettiä.

Vaikka vielä sähkölaskut eivät ole nousseet, vaikuttaa energiakriisin uhka jo kuluttajakäyttäytymiseen. Hankintoja siirretään ja palveluiden käyttäminen sekä tavaroiden hankinta vähenee. Se tietysti kurjistaa entisestään taloutta.

Tämä aika vie helposti synkkyyteen, mutta kaikesta huolimatta tämäkin kansa on selvinnyt kriiseistä. Niin tästäkin.