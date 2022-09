Kannus-Seura ry on saanut Rieska Leaderilta avustusta 48 800 euroa siirtolaisuushankkeeseen – Hankekoordinaattori käynnistää Kannuksen kylillä keräystoiminnat



Kannus-Seura ry on saanut Rieska Leaderilta avustusta 48 800 euroa siirtolaisuushankkeeseen. Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto on perustanut yhteistyössä Keski-Pohjanmaan liiton kanssa maakunnallisen siirtolaisuus-hankkeen, jonka avulla on tarkoitus kartoittaa henkilöitä, jotka ovat lähteneet siirtolaisiksi vuosina 1860–1960.