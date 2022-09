Lestijoki-lehti (1.9.22) ja Keskipohjanmaa (30.8.22) julkaisivat Korpelan Voiman toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahtealan, hallituksen puheenjohtajan Piia Rautiolan ja Korpelan Energian hallituksen puheenjohtajan Jukka-Pekka Tuikan mielipiteitä. Haluan kommentoida heidän harhaanjohtavia ja totuudenvastaisia väittämiä.

Korpelan Energian sähkönhankinnan omavaraisuus on suomalaisella mittapuulla hyvä ja se paranee entisestään, kun Olkiluoto 3 valmistuu. Marraskuussa 2020 Korpelan sähkönhankinnan omavaraisuus kattoi vuositasolla noin 70 prosenttia omaan alueen toimitusvelvollisen myynnin tarpeista. Tämä laskelma on ilman Alholmens Kraftin sähköntuotantoa. Kesäkuukausina omavaraisuus oli yli 100 prosenttia. Ei voi muuta kuin ihmetellä, miksi toimitusvelvollisten asiakkaiden myyntihintaa perustellaan pörssihinnalla, vaikka yhtiöllä on paljon omaa tuotantoa.

Päätös Alholmens Kraftin omistuksesta luopumisesta tehtiin syksyllä 2020 Vahtealan ollessa toimitusjohtaja. Hän jätti kertomatta asiasta valmistelemassaan ja allekirjoittamassaan vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

Oulun Seudun Sähkö viestitti samasta asiasta seuraavasti: ”Oulun Seudun Sähkö on myynyt osuutensa Alholmens Kraftista. Kaupan myötä Oulun Seudun Sähkön kaikki tuotanto perustuu uusiutuviin energialähteisiin. Omistus Alholmens Kraftissa on muuttunut. Omistajat, jotka ovat omistaneet ainoastaan osan yhtiön sähköntuotannosta, ovat myyneet osuutensa Perhonjoelle ja UPM Energylle. Myyjinä ovat Oulun Seudun Sähkö ja Skellefteå Kraft. Kokkolan Energia ja Suomen Voima luopuivat omistuksestaan jo viime vuonna.”

Asiakkaat, jotka luottivat Vahtealan suojauksiin maksavat siitä kalliisti, sillä Korpelan hinta nousee lokakuussa 600 prosenttia!

Näiden omistusjärjestelyjen jälkeen Alholmens Kraftia omistaa siis nykyään vain Perhonjoki ja UPM Energy, jotka tarvitsevat kaukolämpöä Pietarsaaren alueella. Omistuksesta ovat luopuneet siten myös Korpelan Energian sähkönhankinnan yhteistyöyritykset Oy Perhonjoki Ab:ssa: Nykarleby Kraftverk, Esse-Elektro Kraft, Kruunupyyn Sähkölaitos ja Vetelin Energia.

Korpelan taloudellisista vaikeuksista huolimatta nämä yhtiöt, joilla on samankaltainen sähkönhankintarakenne kuin Korpelalla, tekivät hyvän tuloksen myös vuonna 2021. Miksi Korpelan Energia teki 8,9 miljoonan jätti tappion, vaikka sen yhteistyökumppanit menestyivät? Nämä yritykset myyvät tällä hetkellä sähköä 9,50–19,84 senttiä/kWh hinnalla.

Korpela ei lähtenyt perustajajäseneksi vuonna 2006 perustettuun Katternö Kraftiin eikä muutama vuosi sen jälkeenkään, kun yhtiö etsi lisärahoittajia. Tarjolla oli silloin vain kannattamattomia tuulivoimalaitoksia ja osuus Haapaveden nyt jo suljetusta turvetuotantolaitoksesta. Sen sijaan Korpela on ollut mukana Ristivedon tuulivoimapuistohankkeessa heti alusta alkaen. Vuonna 2013 voimaantulleen syöttötariffilainsäädännön ansiosta Ristivedon tuulivoimapuisto kuului ensimmäisiin taloudellisesti kannattaviin tuulivoimalaitoksiin.

Nykyään tuulivoimatuotanto on kannattavaa ilman valtion tukeakin. Sitä kannattaa hankkia ja siihen Korpelalla oli vielä vuoden 2021 alussa varaa, sillä konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat 19,8 miljoonaa euroa ja pitkäaikaiset lainat vain 12,9 miljoonaa euroa.

Aikaisemmin vakavarainen Korpelan Energia ajautui kassakriisiin tammikuussa 2022. Vahteala kertoi 8.4.2022 Keskipohjanmaa-lehdelle, että ”Nyt sähkönhankinta on suojattu hyvin”. Asiakkaat, jotka luottivat Vahtealan suojauksiin maksavat siitä kalliisti, sillä Korpelan hinta nousee lokakuussa 600 prosenttia!

Tämä tarkoittaa sähkölämmittäjälle (20 000 kWh/v) vuositasolla noin 8400 euron lisälaskua. Korpela konsernin sähkönsiirto on noin 330 000 000 kWh, myyntimäärät ovat liikesalaisuus. Jos Korpela myisi sähköä 49 sentillä yhtä paljon kuin se siirtää sähköä, tarkoittaisi se sitä, että se keräsi alueen asukkailta ja yrityksiltä 138 000 000 euroa enemmän rahaa kuin aikaisempina vuosina.

138 miljoonaa on niin suuri summa, että Korpelan sähköntuotannon omavaraisuusaste ”nousee” luonnon valinnan kautta. Oman tuotannon tarve pienenee, sillä asiakkaiden on pakko etsiä halvempi myyjä.

Onneksi Korpelan sähkönhankinnan omavaraisuus tulee kasvamaan lähiaikoina myös liiketaloudellisista syistä, sillä Olkiluoto 3 valmistuminen lähestyy. Sitä odotellessa Korpelan nykyjohto kannusti asiakkaita siirtämään sähkönkulutusta viikonloppuihin ja yöaikaan. Oman toiminnan hankaloittaminen ei ole asiakkaalle tarkoituksenmukaista, jos siitä ei saa taloudellista hyötyä. Sähkön pitää olla edullisempaa niinä tunteina, joille kulutusta halutaan siirtää.

Hinnasta huolimatta valoa ja lämpöä tarvitaan joka päivä. Sitä paitsi vakuutusyhtiöt eivät pidä siitä, jos pesukoneet pyörivät taloväen nukkuessa. Korpelan nykyjohdon olisi aika katsoa peiliin, kääriä hihat ja ryhtyä tekemään töitä Korpelan Voiman ja sen asiakkaiden hyväksi.

Antti Toivola

Sievi

Kirjoittaja on pitkäaikainen Korpelan Voiman hallituksen puheenjohtaja, joka joutui luopumaan tehtävästä 2020.

