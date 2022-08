Varamies pakinoi suden kaatoa: Onnellinen osuma – "Draaman tärkein esittäjä on lammas"



Maailma on täynnä pahuutta, jota päättymättömässä uutisvirrassa tulvii aistiemme saataville; sotaa, julmuutta, vääryyttä, viattomien tappamista, nälänhätää, tuhotulvia, maastopaloja, valtiollista valehtelua. Pahuuden keskelle on vihdoinkin putkahtanut palanen hyvää, valoa tuovaa, uskoa ja toivoa antavaa; Risunevalla on ammuttu susi.