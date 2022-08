Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Sähkön hinta pistää miettimään tulevaa talvea

Sähkön hinta ja siihen kohdistuvat nousupaineet ovat mielessä monella asukkaalla, vaikka vielä elämme lämmintä elokuuta. Syksy ja pakkaset kuitenkin kolkuttelevat jo nurkan takana. Näin rajut korotukset ovat laittaneet monet pohtimaan, kuinka selvitä rahallisesti tulevasta talvesta. Jopa viisinkertainen korotus tämänhetkiseen laittaa miettimään.

Pahimmassa asemassa ovat eläkeläiset, lapsiperheet ja työttömät, joilla on sähkölämmitteisiä taloja. Peruspalkansaaja selviää varmasti taloudellisesti, vaikkakin kaikkien kukkaroja korotukset kirpaisevatkin.

Klapeja ja muuta poltettavaksi kelpaavaa varmasti ahdetaan takkoihin tulevana talvena ennätystahtia. Varmasti energiaa säästämällä saa tiputettua kulutusta, mutta aika vähissä ovat keinot tavallisen kansalaisen pitää sähkölaskun nousu edes maltillisena, kun korotukset ovat näin rajuja. Tietenkin tämä varmasti elämäntapaan liittyviä sähkön tuhlausta vähentää. Jokainen joutuu pohtimaan miten selviäisi pienemmällä kulutuksella arjen askareista.

Valtio tullee jollain tavalla kompensoimaan kansalaisille sähkölaskusta koituvia lisämenoja. Etenkin kun mennään kohti vaalikevättä.

Toimeentulotuki vähävaraisille tulee taatusti nousemaan. Sitä kautta kaiken huonompiosaisille saadaan ensiapua tilanteeseen. Varmasti verohelpotuksiakin mietitään, mutta mikä on se paras keino verotuksen kautta avittaa kotitalouksia?

Yritykset ovat oma lukunsa. Siellä tuotantohinnat ovat muutenkin nousussa monilla aloilla ja sähköhintaan ei olisi tällaista piikkiä enää tarvittu. Kuluttajat viime kädessä joutuvat maksamaan lisää hintaa, mutta se on selvä, ettei kaikkia kuluja voi suoraan laittaa hintalappuun. Yritysten viivan alle tulee jäämään vähemmän tuloa. Pahiten tästä kärsivät sellaiset alat, jotka jo koronan jäljiltä ovat maksaneet kohtuutonta laskua. Valtiolla on nyt paremmat instrumentit auttaa yrityksiä energiakriisin ahdingossa, kun kokemusta on koronakrisiin taloudellisesta avustamisesta.

Mihinkään paniikin lietsontaan en silti alkaisi. Varmasti me selviämme tästä ja täytyy muistaa, että olemme menossa koko ajan sähköomavaraisempaan suuntaan Suomessa. Meillä on kuitenkin toimiva yhteiskunta taustalla ja kaikista pidetään hyvinvointivaltiossa huolta.