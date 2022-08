Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistö maakuntajuhlassa: "Kokoaan suurempi Keski-Pohjanmaa"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kannuksen kotiseutupäivä oli tällä kertaa myös Keski-Pohjanmaan maakuntajuhlapäivä. Kaksi vuotta täällä asuneena jaoin tervehdyksessäni muutaman ajatuksen keskipohjalaisuudesta sellaisena kuin sen olen muualta muuttaneena kokenut.

Maakunnan historia kertoo vapaiden talonpoikien vuosisataisesta taistelusta karun luonnon kanssa. Esivanhemmilla on voinut viljapellon pientareella kyynel vierähtää, kun suolta noussut halla teki tuhojaan. Tilat olivat pitkään pieniä – se, että ne nyt ovat suuria, on oma tarinansa.

Vainolainen riehui Pohjanmaalla ison vihan aikaan niin kuin se nyt riehuu Ukrainassa. Keski-Pohjanmaalla paikoin, esimerkiksi Mutkalammilla, saattaa joku vielä 300 vuoden jälkeenkin muistaa vainolaistarinoita. Myöhempien sotien muistoa vaalitaan. Maanpuolustustahtoa löytyy, kun rauhan arvo ymmärretään.

Iältään Keski-Pohjanmaa on maakunnista nuorimpia ja kooltaan pienimpiä. Alkuaan se käsitti ne leveysasteet, joilla Kala-, Lesti- ja Perhonjoet virtaavat. Virallisena maakuntana se on edelleen pienentynyt minkä vuoksi – mukaan lukien maakunnan nuoruuden – maakuntahenki ei aina ehkä ole ollut niitä kaikkein vahvimpia.

Vahva maakuntahenki on kuitenkin tae taloudelliselle ja sivistykselliselle edistykselle. Keski-Pohjanmaa on kokoaan suurempi. Se on kasvattanut esimerkiksi eduskunnan puhemiehiä Kannuksen Oskari Tokoista ja Kälviän Kauno Kleemolasta alkaen – ”Kannuksen Kennedyä” eli Esko Ahoa unohtamatta. Kasvoipa Suomen suurin talonpoika, tasavallan presidentti Kyösti Kallio historiallisella Keski-Pohjanmaalla, Nivalassa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Elämme Viulu-Pohjanmaalla, musiikin maakunnassa, mutta emme tee siitä isompaa numeroa. Vaatimattomuus kaunistaa, mutta olisiko etenkin kaustislaisen viulunsoiton pääsystä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon otettavissa enemmän iloa irti?

Keskipohjalainen vaatimattomuus on kytköksissä täkäläiseen poikkileikkaavaan arvoon, tasa-arvoisuuteen. Sanotaan, että kautta historian Keski-Pohjanmaalla on ihmisten kesken vallinnut suurempi tasa-arvoisuus kuin yleensä Suomessa.

Keskipohjalainen ihmiskäsitys on pohjimmiltaan kristillinen: kaikki ovat samanarvoisia. Ja ylipäätään uskonnollisuudella ja herätysliikkeillä on ollut ja on edelleen täällä suuri merkitys. Siksi oli oikein, että maakuntajuhlan alkusanat lausuttiin kirkossa. Keski-Pohjanmaalta on sitä paitsi lähtöisin tunnettuja kirkonrakentajasukuja.

Jussi Niinistö

Kannuksen kaupunginjohtaja