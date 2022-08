Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Lestijärven luottamuspula pääsi yllättämään

Lestijärven tulevaisuus tulevine tuulivoimatuloineen on ollut viime aikoina valoisa ja uutisointi on ollut varsin positiivista. Uusi kunnanjohtaja Anne Kurkela on ollut aktiivisesti luomassa Esko Ahosen jälkeen Lestijärven positiivista menoa. Olikin yllätys, kun sain eteeni pöytäkirjan liitteet kunnanhallituksen touko-kesäkuun kokouksista. Toukokuussa hallintojohtaja Susanna Tuikka oli jättänyt kunnanhallitukselle kirjeen, jossa hän toi esille suuren epäluottamuksensa kunnanjohtajaan. Neljä muuta johtavaa viranhaltijaa jättivät tukikirjeen Tuikan näkemykselle. Ihan hetken mielijohteesta ei voi siis millään muotoa puhua, kun viisi johtavaa viranhaltijaa tuo esille epäluottamuksensa kunnanjohtajaan.

Uutisoinnin ajankohtaa on moitittu ja ihmetelty miksi asia piti tuoda julki, kun asia on vielä kesken. Tuomme asiat esille aina, kun ne saamme tietoon ja varmistumme niiden aitoudesta. On kestämätöntä ja loputon suo odottaa, että milloin uutinen ja asia on niin valmis, että sopii kaikille osapuolille. Mielestäni asia olisi ollut hyvä tuoda esille jo heti tuoreeltaan, kun se kunnanhallitukselle esille tuotiin. Silloin oli kuitenkin ulkopuolisena hyvin haastavaa päästä selville koko pykälän sisällöstä. Luonnollisesti seuraamme kunnanhallituksen kokouksia ja pyrimme uutisoimaan niistä tuoreeltaan, myös keskeneräisistä asioista. Se on aivan sitä journalismin peruskauraa.

Joka tapauksessa koko kunnanhallitus tiesi luottamuspulasta viranhaltijoiden kesken jo toukokuussa ja tuskin se ihan yllätyksenä kaikille tuli vasta kirjeessä. Yleensä kunnanjohtajaan kohdistunut luottamuspula kumpuaa luottamushenkilöistä. Tilanne on poikkeuksellinen, kun aloite lähtee henkilökunnalta. Joka tapauksessa pienen kunnan dynamiikkaan ja johtamiseen, sillä on iso vaikutus, jos kunnanjohtajan ja hallintojohtajan välit ovat tulehtuneet. Sen takia asiassa on syytä päästä johonkin lopputulemaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Se on selvä, että niin kunnanjohtajan kuin hallintojohtajan asema on kunnanhallituksen käsissä ja viime kädessä kunnanvaltuuston. Asia on totta kai ikävä, mutta jokainen luottamushenkilöksi ryhtynyt tiedostaa, että valtuustokauden aikana eteen tulee taatusti myös ikäviä asioita. Nyt mitataan luottamushenkilöiden päätöksentekokykyä. Jotain on tehtävä, jotta Lestijärvi voi jatkossakin kehittyä ja mennä eteenpäin ilman sisäisiä ristiriitoja.