Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Susi kuuluu Suomen luontoon, ei Kannuksen kaduille

Susikeskustelu roihahti jälleen täyteen liekkiin, kun Kannuksessa sattui viime viikolla lampaiden joukkokuolema susilauman toimesta. Röyhkeäksi käyneet sudet kävivät useamman kerran lampaiden kimppuun Korpelassa. Sinänsä susien hyökkääminen lampolaan oli vain ajan kysymys, sillä havaintoja Kannuksessa on tehty tasaisin väliajoin. Suurin vahinko on tietenkin koitunut lammastilan pitäjälle, jonka elinkeinolle on aiheutunut mittavaa vahinkoa.

Poikkeuslupa yhden suden kaatamiseen on nyt voimassa 18. elokuuta saakka. Alueet suden kaatamiselle ovat tarkasti ennakkoon määritelty, joten mikään helppo tehtävä suden ampuminen ei metsästäjille ole. Lisäksi alueella on ollut lisääntynyttä liikennettä uteliaiden toimesta ja myös metsästäjät vaihtuvat alueella. Myös susien suojelijoiden liikehdinnästä on merkkejä jahtialueella, tosin tästä ei ole täyttä varmuutta. Tämä kaikki saattaa laittaa sudet valppaammaksi ja ne aistivat helpommin lähestyvän vaaran.

Kovin toisenlainen oli maailma esimerkiksi 50 vuotta sitten. Silloin valtio maksoi suden kaatamisesta jopa ”tapporahaa”. Suden ampumiseen ei tarvinnut lupia, eikä kaatoalueita tarvinnut ennakkoon tietää. Lokakuussa 1970 Toholammin susi ja sen kaataja, silloin 19-vuotias Markku Känsälä, saivat suurta huomiota tiedotusvälineissä. Myös tuolloin susi kävi tappamassa lampaita kesän aikana kunnes sille koitti tuomion hetki syksyllä jo lumen tultua. Täytetty susi oli Toholammin Osuuspankissa viitisen vuotta esillä. Alkuun sutta pääsi katsomaan jopa lipunmyyntiä vastaan!

Kukaan ei varmaankaan kaipaa ihan noin ”villiä” meininkiä susijahtiin. Nyt on tultu toiseen ääripäähän, kun sudet laukkaavat Kannuksen keskustassa, eikä oikein tiedetä mitä tehtäisiin. Uskallan sanoa, että yleinen mielipide Lestijokilaaksossa on, että liian lähelle asutusta ja kesyyntyneet häiriösudet tulee lopettaa. Toki varmasti myös muunlaisia mielipiteitä löytyy. Kaikkien mielipiteitä on syytä kuunnella ja kunnioittaa.

Mitenkään varmaa ei ole, että yhtäkään lupaa saadaan käytettyä noinkin tiukassa aikaikkunassa ja noin rajatulla jahtialueella. Toivoa sopii, että tilanne kuitenkin rauhoittuisi ja sudet pysyisivät kaukana tuotantoeläimistä puhumattakaan lemmikeistä ja ihmisistä.

Susi kuuluu ehdottomasti Suomen luontoon, mutta ei Kannuksen kadulle jolkottelemaan. Voi vain toivoa, että nyt alkaneet toimenpiteet ovat riittäviä susiongelman lieventämiseksi.