Atso Oja Himangalta urheilee ja osallistuu kodin töihin



28. heinäkuuta Lestijoki-lehden nimipäiväsankarina on himankalainen Atso Oja.

Himankalainen Atso Oja, 9, on yhdeksänlapsisen perheen keskimmäinen: hänellä on neljä vanhempaa ja neljä nuorempaa sisarusta. Asetelma on varsin mahdollistava, sillä vanhempia sisaruksia Atso voi katsoa esikuvinaan, kun taas nuorempia voi itse kaitsea ja opastaa.