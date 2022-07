Jarmo Leppäsen kolumni pui kuumaa kesää 2022



Tähänastiseen kesään on sopinut helteisiä ja viileitä jaksoja, voi siis todeta vanhan viisauden mukaisesti että ilmoja on pidellyt. Vaihtelevaa on ollut myös lehtikirjoittelu niin kolumneissa kuin yleisöpalstoillakin.