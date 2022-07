Jarmo Marttila heitti 72,02 Kannuksessa – Hyviä tuloksia tehtiin myös pikajuoksuissa ja pituushypyssä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kannuksen urheilukentällä torstaina järjestetyissä aluekilpailuissa miesten keihäänheiton voitti Ylivieskan Kuulan Jarmo Marttila tuloksella 72,02. Tulos ei viime vuonna yli 82 metriä heittänyttä Marttilaa tyydyttänyt.

– Aika huonosti on kausi mennyt. Sairastelut ja vammat ovat haitanneet harjoittelua ja kilpailemista, Marttila sanoo.

Mies toivoo parhaiden heittojen löytyvän seuraavien viikkojen aikana.

– Kilpailen seuraavan kerran Ylivieskassa lauantaina. Kauden päätavoite on Joensuun Kalevan kisat elokuun alussa.

Toiseksi sijoittunut Toholammin Urheilijoiden Eetu Peltokangas oli suhteellisen tyytyväinen tulokseensa 67,59.

– Ihan hyvin meni. Heitän seuraavan kerran lauantaina Ylivieskassa.

Kolmas oli järjestävän seuran Kannuksen Uran Lassi Yli-Kotila tuloksella 67,03.

Naisten 200 metrin lähtö. Sisäradalta starttaa KU:n Anna Lukkarila ja toiselta juoksun voittaja GIF:n Vilma Knutar. Kolmannelta radalta lähtee TU:n Aada Määttälä, neljänneltä UK:n Maria Jääskä, viidenneltä KaJu:n Frida Isojärvi ja ulkoradalta KT:n Vanessa Store. Seppo Järvelä

Miesten 200 metriä voitti Alavieskan Virin Samuli Takkunen ennätysajallaan 22,04. Naisten vastaavan matkan voittaja Gamlakarleby IF:n Vilma Knutar juoksi myös ennätyksensä 25,57.

Toiseksi ajalla 25,89 juosseen TU:n Aada Määttälän kevät meni lonkkamurtuman esiasteen kuntoutuksessa.

– Pääsin aloittamaan kilpailukauteni Lapualla vasta viikko sitten. 100 metrin juoksu onnistui siellä vastoinkäymisten jälkeen hyvin, Määttälä sanoo.

Viime vuonna Hyvinkään SM-kilpailuissa 400 metrin aitajuoksussa 17-vuotiaiden sarjassa hopealle juossut Määttälä kilpailee loppukauden aikana sileillä juoksumatkoilla ja myös aidoissa.

Alavieskan Virin Eetu Jokela ponnisti pituutta kauden parhaansa 709. Seppo Järvelä

Miesten pituushypyn voitti Alavieskan Virin Eetu Jokela kauden parhaallaan 709. Tulos on 19-vuotiaiden kauden tilaston toiseksi paras. Tilaston kärkipaikalla on Perniön Urheilijoiden Arttu Tauriainen, joka on ponnistanut 734.

Kymmenottelua päälajinaan pitävä Lohtajan Veikkojen Juuso Erkkilä sijoittui pituushypyssä toiseksi ennätystuloksellaan 611.

– SM-ottelut ovat vasta syyskuun puolivälissä, joten kilpailen mahdollisuuksien mukaan yksilölajeissa. Ylivieskassa juoksen 100 metriä ja hyppään seivästä.

Erkkilä sijoittui viime vuonna 19-vuotiaiden kymmenottelun SM-kilpailuissa neljänneksi.

– Muutan elokuun lopulla Jyväskylään. Aloitan koulutusteknologian opiskelut yliopistossa, joten harjoittelumahdollisuudet paranevat samalla, Erkkilä kertoo.

Nuorten lajeissa parhaaksi nousee 15-vuotiaan Halsuan Toivon Teemu Simoisen keihästulos 63,79, joka on nuorukaisen ennätys ja myös kauden kotimainen kärkitulos.

– Kauden tavoite oli heittää 60 metriä ja se on nyt onnistunut. Mitali pitää saada kaulaan SM-kisoissa, muuten en ole tyytyväinen, Simoinen sanoo.

14- ja 15-vuotiaiden SM-kilpailut järjestetään Nurmijärvellä 12.-14. elokuuta.