"Ihanaa melodista tunnelmamusiikkia" – Lili and Her All Stars esittää viihdeklassikoita Kannuksen iltatorilla, katso videot treeneistä!



Kesäprojekti. Eero Niemi, Pertti Honkela, Jukka Salonen, Lazar Jovanovic, Lili Pihlajamäki ja Heikki Aho muodostavat Lili and Her All Starsin. Kaisa Suomala

Kolme viikkoa, laskee Lili Pihlajamäki. Kovin pitkään ei Lili and Her All Stars ole ollut yhtyeenä koossa, mutta yhteisestä soinnista Monarin treenikämpällä, puhallinorkesterin soittotilassa, lyhyttä historiaa ei huomaa.