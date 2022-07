Viemärin runkolinjaa saneerataan muovipinnalle Kannuksessa – työhön oli jo korkea aika ryhtyä, kunnostus alkoi Torikadun alta



Muovia maan alle. Kannuksessa on uusittu Torikadun alla kulkevaa viemärilinjaa, jossa vanha betoni on alkanut osittain rapautua. Asentaja Mika Nikkanen laski kaivantoon muovista kaivoelementtiä maanantaina.

Muovia maan alle. Kannuksessa on uusittu Torikadun alla kulkevaa viemärilinjaa, jossa vanha betoni on alkanut osittain rapautua. Asentaja Mika Nikkanen laski kaivantoon muovista kaivoelementtiä maanantaina.

Parin viikon ajan Kannuksen keskustassa on näkynyt työmaa-autoja ja putkipinoja, kun viemärin runkolinjaa on laitettu ajanmukaiseen kuntoon. Vanha betoniputki kaivoineen on saanut sisälleen muoviputkea, jota asennetaan betonin sisälle pätkäsujutusmenetelmällä.