Lestijoen uusi kolumnisti Kyösti Karvonen kirjoittaa metsäojituksen jäljistä vesistöissä: Onni joen rannalla?



Suomi on Euroopan metsäisin maa. Suomalainen on kaatanut ja istuttanut metsiä ehkä enemmän kuin kukaan muu. Soita ojittamalla on saatu lisää viljelyalaa, turvetuotantoalueita ja puupeltoja.