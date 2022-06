Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus juhannustunnelmissa: Kummeli täytti Lestin raitin, namupasseja Pauli Hanhiniemelle ja Lapparit soitti senssilinjalla

Tällä viikolla on Lestijärvellä muisteltu yhteisesti luvan kanssa vanhoja. Keskiviikkona entisiä nuoria kokoontui nyt jo puretun Discolandin paikoille muistelemaan, mitä kaikkea onkaan sattunut ja tapahtunut tanssi- ja huvittelualueella aikanaan.

Minä pistän näin juhannuksen kunniaksi oman lusikkani soppaan. Teini-iässä lähes jokaisena lauantaina lähdettiin Lestijärvelle ihmettelemään tanssipaikan menoa. Tuohon aikaan yhteiskuljetukset menivät pitkin maakuntaa Lestijärvelle. Kannuksen kohdalla linja-autossa useimmiten oli vapaita paikkoja, mutta joskus myös jouduttiin seisomaan tai lojumaan bussin käytävällä. Se ei paljon mielialaa laskenut. Pääasia oli, että päästiin kohti Lestiä.

Jo matkalla sattui ja tapahtui. Yleensä Lampin kohdalla oli pakko käydä laskemassa vedet, koska bussikuski oli sen verran tiukkana, eikä suostunut sen jälkeen enää taukoja pitämään. Kerran eräällä kaverilla tuo tapahtuma jäi suorittamatta. Joku joka on pidätellyt virtsaa, tietää, että jossain vaiheessa tilanne muuttuu sietämättömäksi. No siinä ei kaverin auttanut kuin ottaa juomapullo ja lorottaa tarpeensa sinne.

Kun maisemat vaihtuivat hiekkamaiseen kangasmetsään, oltiin lähellä määränpäätä. Bussi oli hyvissä ajoin Lestillä. Kerran eräs orkesteri otti ennen keikkaa hikeä pintaan nurmikentällä Discolandin vieressä pelaamalla höntsäfutista. No me mentiin mukaan, heti emme tienneet keiden kanssa edes pelasimme. Jossain vaiheessa selvisi, että Kolmannen Naisen poppoo siinä meidän kanssa höntsäili. Pari namupassia on siis tullut annettua Pauli Hanhiniemellekin.

Yksi kyseenalainen keikka oli, kun Lapinlahden Linnut soittivat johonkin senssilinjalle ja laittoivat puhelun suorana tulemaan ämyreistä ulos. Siinä vaiheessa puna nousi teinipojankin poskille. Saattoi olla, että Lapparit eivät aivan olleet tietoisia yleisön keski-iästä.

Kummeli keräsi 90-luvulla todella ison määrän ihmisiä Lestille. Oli aivan toivotonta edes nähdä Kummelia lavalla. Muistan kun keikka loppui, niin jengiä valui pois Lestin raittia pitkin aivan tolkuton määrä.

Parasta Lestillä oli ehkä kuitenkin se, kun porukkaa ei niin hirveästi ollut paikalla. Koulu oli ohi ja kajareista kajahti Tomas Ledinin Sommartiden tai Popedan Pitkä Kuuma Kesä. Kaveriporukalla pidettiin hauskaa ja haaveiltiin vastakkaisesta sukupuolesta. Silloin tuntui maailma olevan avoin, vaikkei vielä Lestijärveä kauempana oltukaan.