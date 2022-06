Pohjanmaan poliisi pyytää havaintoja Keski-Pohjanmaalla toukokuussa varastetuista autoista – katso kuvat!

Keski- Pohjanmaalla, Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella, tapahtui useita moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia sekä useita ajoneuvoihin kohdistuneita varkauksia toukokuun loppupuolella. Poliisi on ottanut epäillyt kiinni ja heidät on vangittu. Poliisi pyytää kahdesta toistaiseksi kateissa olevasta anastetusta autosta yleisöhavaintoja. Autot saattavat olla koko Suomen alueella.

Toistaiseksi kateissa oleva auto Audi A4, väriltään musta. Audi on vuosimallia 2007, neliovinen sedan-mallinen.

Toinen kateissa oleva auto on Mercedes-Benz C 270 CDI, neliovinen, vuosimalli 2001. Auto on helppo tunnistaa koska se on ollut ruostekorjauksessa ja paikattu, mutta ei vielä maalattu.

Ajoneuvoissa ei todennäköisesti ole rekisterikilpiä paikalla ja saattavat olla hylättynä esimerkiksi paikoissa, mihin ajoneuvoja ei pääsääntöisesti jätetä.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havaintoja ajoneuvoista joko vihjepuhelinnumeroon 0295 415 501 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi