Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Kyläläisyys säilyy koko elämän ajan

Elinvoimaiset kylät ovat erittäin tärkeitä maaseudulle ja sitä myötä koko alueelle. Kyläyhteisössä on usein sellaista voimaa, jota on vaikea kuvitella muualta saavan. Kylään eteen ollaan valmiita tekemään pyyteetöntä työtä silloin, kun kylä koetaan tärkeäksi ja ainutlaatuiseksi omalle elinympäristölle.

Kun on syntynyt pienelle kylälle, yhteisöllisyys ja kotiseutuhenki elävät vahvasti, vaikka muutto kylältä olisi tullut toiselle paikkakunnalle. Sama työ jatkuu perintönä usein uudella asuinpaikalla, oli se sitten kaupunkimiljöö ja toinen kylä. Kylähenki ja luontainen halu tehdä hyvää yhteisön eteen säilyy.

Kylä on suuri oman identiteetin rakentaja. Omalle kylälle palataan kerta toisensa jälkeen. Ja vaikka siteet omalle kylälle olisivat katkenneet, niin aika usein kyläläisyys säilyy loppuelämän ajan. Kerran eskolalainen on aina eskolalainen tai kerran väliviirreläinen on aina väliviirreläinen.

Moni kylä on menettänyt oman kyläkoulunsa vuosien saatossa. Se on ollut iso isku kylälle. Osa kylistä on toipunut iskusta hyvin ja osa huonommin. Onneksi aika moni vanha kyläkoulu on edelleen kyläläisten kokoontumispaikka tavalla tai toisella.

Kyläaktiivit ovat tietenkin avainasemassa kylien kehittämisessä. Usein samat henkilöt kannattelevat kyliä ja ottavat vastuuta vuodesta toiseen. Pitkässä juoksussa se saattaa uuvuttaa, vaikka olisi kuinka kotiseuturakkautta sydämessä. Ihanne olisi tietenkin, että löytyisi tiimejä, jotka voisivat jakaa vastuuta. Näin työtaakka ei kävisi kenellekään yksittäisellä kyläläiselle liian raskaaksi. Näin se ei vain käytännössä useinkaan ole.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Usein ihmiset ovat aika raadollisia. Haluamme, tai jopa vaadimme, palveluja ja toimintaa ympärillemme, mutta olemmeko valmiita kantamaan omaa panosta lähiympäristön eteen?

Seuraavan kerran, kun jokin asia kiukuttaa omalla kylällä tai asuinympäristössä, voisi hetkeksi pysähtyä miettimään, mitä minä itse voisin asian eteen tehdä?