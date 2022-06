Joni Mäki-Petäjän kesälehden pääkirjoitus: "Etana, etana näytä sarves, onko huomenna pouta”

Näin kai se lastenloru menee. Leikin ohjeetkin löytyvät MLL:n sivuilta: Käsi on nyrkissä polvella etanana, jolle runoa lausutaan. Etana ennustaa poutaa, kun etu- ja keskisormi nousevat pystyyn. Sateella käsi jää nyrkkiin.

Vaikka kesälehti on lupaavasti Pouta, melko säästeliäästi on sukunimeään meteorologi Pekka Pouta povaillut sääennustuksissaan. Sitä uhmaten paikallislehti haluaa olla positiivisella mielellä ja uskoo poutaisiin lukuhetkiin kesälehti Poudan parissa.

Kesälehti Pouta avaa virallisen kesäkauden Lestijokilaaksoon. Ehkä normaalimpaa suvea kuin aikoihin, sillä kaikkia kesätapahtumia ei olla peruttu koronapandemian takia.

Suomen yksi valteista on neljä vuodenaikaa, jotka pitävät mielen virkeänä. Jatkuva paahtava helle tai alati räntää vihmova syys olisivat pidemmän päälle raskasta. Mutta kun pimeinä marraskuun iltoina tietää taas kesän koittavan jossain vaiheessa, se antaa voimaa jaksamiseen.

Kesällä on hyvä muistaa kaiken tohinan keskellä myös rentoutua. Kun kerrankin voi olla ilman aikatauluja, se kannattaa hyödyntää. Nykyinen elämänmeno on jatkuvaa aikataulutusta ja paikasta toiseen menemistä. Aivot tarvitsevat myös joutenoloa, jotta voivat olla taas parhaimmillaan syksyn koittaessa.

Sateisimpien suvipäivien varalle on hyvä varata paikallislehden viereen myös muutamia kirjoja. Itselläni ainakin on jäänyt talven mittaan useampia mielenkiintoisia kirjoja lukematta. Ja voi niitä opuksia lukea myös poutapäivänä vaikka kukkakedon keskellä.

Koko kevään ja alkukesän olemme joutuneet seuramaan ikäviä tapahtumia Ukrainassa. Tietenkin on hyvä pitää itseään ajan tasalla tapahtumista, mutta jatkuva sotauutisten seuraaminen saattaa alkaa pidemmän päälle ahdistamaan. Pieni tauko myös sotauutisoinnin seuraamisessa kesällä on paikallaan.

Muutenkin elämme aikaa, jossa olemme online-tilassa lähes koko ajan. Somemaailmassa on paljon hyvääkin, mutta ihminen on hyvin altis addiktoitumaan Facebookiin tai Instagramiin ja muihin somealustoihin. On hyvä laittaa tietoisesti välillä somekanavat kiinni ja keskittyä harrastuksiin ja läheisiinsä.

Suomen suvi tarjoaa parastaan juuri nyt. Näistä hetkistä kannattaa nauttia. Kesä ei kestä ikuisuutta. Aistit terävinä kannattaa ainakin kerran herätä hieman aikaisemmin ja lähteä tutkimaan lähiluonnon antia. Vaikka itse olenkin iltavirkkuna enemmän auringonlaskun miehiä, aamuissakin on taikaa. Lintujen viserrykset ja aamuauringon nousu kesäaamuisin ovat ainutlaatuisia tapahtumia. Tärkeintä on kuitenkin nauttia juuri niistä asioista, joista kukin itse tykkää.

Annetaan Suomen suvelle mahdollisuus jälleen yllättää!

Joni Mäki-Petäjä

Lestijoki-lehden päätoimittaja