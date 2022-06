Maastopaloon lähdetään aina isosti – "Valitettavasti ihminen on aiheuttajana numero yksi", sanoo Osmo Haasiomäki Lestijärveltä



Next

Tulella on voimaa. Osmo Haasiomäki ehti olla Kalajoen maastopalossa Mutkalammin maastoissa sekä Kannuksen että Lestijärven palokuntien riveissä. Se oli hänen ehdottomasti mieleenpainunein maastopalonsa.

Tulella on voimaa. Osmo Haasiomäki ehti olla Kalajoen maastopalossa Mutkalammin maastoissa sekä Kannuksen että Lestijärven palokuntien riveissä. Se oli hänen ehdottomasti mieleenpainunein maastopalonsa.

Pitkän linjan palomies Osmo Haasiomäki Lestijärveltä on nähnyt monet metsäpalot. Yksi on ylitse muiden, eikä se ole äskettäisyyden aiheuttamaa harhaa vaikka aikaa on kulunut vajaa vuosi: Mutkalammin maastojen 300 hehtaarin roihu oli poikkeuksellinen ja hurja.