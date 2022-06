Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Korpelan Voima menee kriisistä kriisiin

Korpelan Voima pysyy aina vaan keskiössä, eikä lainkaan hyvällä tavalla. Jos aiemmin energiayhtiön henkilöstöpolitiikassa oli suuria ongelmia, jonka takia toimitusjohtaja Tuula Loikkanen ja silloinen yhtymähallitus joutuivat lopulta eroamaan, nyt yhtiötä ravistelee talous- ja hallintokriisi.

Jos lähdetään positiivisesta päästä eteenpäin, nykyjohdolle ja toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahtealalle täytyy antaa kehuja henkilöstöjohtamisen kehittämisestä parempaan. Jo useampi entinen työntekijä on palanut energiayhtiöön takaisin ja henkilökunnan työilmapiiri on parempi kuin aikoihin. Myös ulkoistamisvimmalle on tullut stoppi, mistä kiitos kuuluu toimivalle johdolle.

Sitten niihin huonoihin uutisiin. Hallinto-osaamisen heikkoudet on huomannut jo yhtymäkokouksissa ja nyttemmin yhtymävaltuustossa. Asioita on tuotu huolimattomasti valmisteltuina ja jopa keskeneräisinä kokouksiin. Kokouskäytänteissä on ollut kauniisti sanottuna kehittämisen varaa.

Kaikkein huolestuttavinta on, että tilinpäätökseen liittyvien muistutusten vuoksi tarkastuslautakunta ei puolla vastuuvapautta kuntayhtymän hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Aiemminkaan vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätöksissä yhtymäkokous ei ole vastuuvapautta myöntänyt hallitukselle ja toimarille, sittemmin nuo päätökset on tosin kumottu hallinto-oikeudessa. Vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätöksiä tarkastuslautakunta oli puoltamassa, tosin 2019 tilinpäätöksessä tarkastuslautakunta jätti vastuuvapauden myöntämisen yhtymäkokouksen päätettäväksi. Sitähän se viime kädessä aina on, että yhtymäkokous ja nykyisin yhtymävaltuusto sen päättää, hyväksyykö tilinpäätöksen ja antaako vastuuvapauden hallitukselle.

Uusi talousjohtaja aloitti 2020 ja nyt keväällä hallitus päätti perustaa kehitysjohtajan tehtävän, johon hänet siirrettiin. Haussa hallinto- ja talousjohtajan paikka. Tämä pesti on kyllä sellainen, jonka rekrytoinnissa ei ole varaa epäonnistua.

Varmasti lähes kaikki ovat lopen kyllästyneitä jo Korpelan Voiman asioihin. Lähes kaikki myös toivoivat aiemman erottamiskohun jälkeen, että päästäisiin ongelmista, mutta nyt näyttää, että se oli turha toive.

Julkisuuskuvaa on heikentänyt, kun esimerkiksi vuodenvaihteessa Kannuksen kaupunki ei saanut edes sähkötarjousta Korpelalta. Oliko myöskään toimitusjohtajan vapaa autoetu täyssähköautoon tähän ajankohtaan loppuunharkittu päätös hallitukselta?

Kesäkuun lopulla yhtymävaltuusto kokoontuu tilinpäätöskokoukseen toistamiseen. Kukaan ei tiedä varmuudella, mikä on lopputulema. Vastuuvapaus on valtuuston käsissä.