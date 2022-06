Katri Yli-Kotilan kolumni: "Niin kaunis on maa, niin korkea taivas" – Kesä, kuinka eläisin sinut oikein?



Nyt se on alkanut, kesä, se kaivattu, se lupauksia täynnä oleva armas aika. Kun on elänyt jo monta kesää, alkukesän aamujen kirkkaudessa ja iltojen vaaleudessa on mukana myös viiltävää kaihoa.