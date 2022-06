Keski-Pohjanmaan ammattiopistosta valmistuneita – Katso tästä nimet!



Keski-Pohjanmaan ammattiopistosta on kevään 2022 aikana valmistunut 501 perustutkinto-opiskelijaa, 114 ammattitutkinto-opiskelijaa ja 7 erikoisammattitutkinto-opiskelijaa. Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja: Riihimäki Oiva, Perho, Kippo Joonas, Kokkola, Peltomäki Mico, Kokkola, Kaunisvesi Joni, Kokkola, Sand Ahti, Kokkola, Pulkkinen Tomi, Kaustinen, Pisilä Jonne, Kokkola, Orava Arttu, Kokkola, Niemi Konsta, Kokkola, Vehkalampi Patrik, Perho, Jylhä Aki, Kaustinen, Järvenpää Janne, Kokkola Elintarvikealan perustutkinto, elintarvikkeiden valmistaja: Salmén Kaisa-Leena, Kokkola, Lahti Suvi-Tuuli, Pietarsaari Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori: Qin Caiyu, Saarijärvi, Fadiit Mohamed, Pietarsaari, Huynh Diep, Pietarsaari, Tyni Kaisla, Kokkola, Österlund Nina, Kokkola, Hietapakka Fanny, Kokkola, Heydari Fatemeh, Kokkola, Rannankari Sara-Sofia, Kokkola, Lehtola Emma, Kalajoki, Junttila Maria, Raahe, Issa Alina, Kokkola, Hawel Oksana, Kokkola Eläintenhoidon ammattitutkinto, koirahieroja (AT): Mustakangas Hanna-Leena, Kalajoki, Pelto-Korpi Pirjo, Kannus, Witting-Kangasniemi Monica, Kokkola Eläintenhoidon ammattitutkinto, eläintenkouluttaja (AT): Pavas Pihla, Nurmijärvi Hevostalouden ammattitutkinto, kengittäjä: Puhakka Maija, Pudasjärvi Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja: Nuormaa Tuija, Kauhava, Honkaperä Birgitta, Reisjärvi, Hagström Laura, Kannus, Lokasaari Noora, Veteli, Kotilainen Terhi, Saarijärvi, Parkkola Hanna, Saarijärvi, Ihajoki Sami, Kokkola, Lohikoski Hanna, Kurikka Hieronnan ammattitutkinto: Valtonen Sanna, Sievi, Kronholm Ari-Matti, Laihia, Viljamaa Jonna, Sievi, Karjula Silja, Kokkola, Kiiskilä Hannu, Kokkola, Keskinen Nina, Kannus, Niemi Mikko, Kokkola, Myllykoski Niko, Sievi, Airaksinen Mari, Kokkola, Svenlin Kristina, Kokkola, Juhala Maria, Sievi, Ala-Korpi Johanna, Kokkola, Ranne Mirva, Laihia, Kivelä Satu, Kokkola, Hannula Kristiina Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, kampaaja: Pekkarinen Janika, Kinnula, Äijälä Saana, Kokkola, Lepetun Alina, Uusikaarlepyy, Ruusila Sara, Kannus, Kronqvist Emmi, Kokkola, Hotakainen Alina, Kokkola, Keiski Heidi, Kokkola, Kumpula Sylvia, Kokkola, Liedes Elsa, Kokkola, Holm Ida-Maria, Kokkola Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Jansson Markus, Kokkola, Lämpsä Jukka, Kokkola, Olkkola Jyri, Kokkola Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja: Kuoppala Satu, Kokkola, Järvi Pirjo, Kokkola, Hollanti Kaisa, Kokkola, Kukkonen Terhi, Kokkola, Helén-Hietaharju Alisa, Kälviä, Seppälä Sanna-Mari, Kokkola, Isokangas Sini, Kannus, Bocharova Anna, Kannus, Van der Meij Janette, Kokkola Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjaaja: Niemi Jani, Evijärvi, Koskinen Jenna, Toholampi, Haapala Tiia, Kokkola, Polet Jodie, Kalajoki, Suvanto Jonne, Kokkola, Salovaara Tia, Ilmajoki, Haapakoski Suvi, Ylivieska Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja: Savonen Sofia, Kokkola, Andreeva Liubov, Uusikaarlepyy Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto: Vakkuri-Widjeskog Riikka, Kokkola Kehitysvamma-alan ammattitutkinto: Salo Noora, Kannus, Lahti Tiina, Kokkola Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneasentaja: Tikanoja Saija, Kokkola Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja: Vaetoja Aleksi, Kannus, Hanhisalo Robert, Kokkola, Päivärinta Jere, Kokkola, Rantala Eemi, Kokkola, Huhtala Aatu, Kokkola, Hyyppä Jami, Kokkola, Lerbacka Onni, Kokkola, Yrjänä Matias, Kokkola, Karlsson Daniel, Kokkola, Holm Joachim, Kokkola, Kiiveri Jesse, Kokkola Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja: Mild Joona, Kokkola, Vallas Matias, Kokkola, Luokkala Miro, Kokkola, Lindh Jesse, Kruunupyy, Toivonen Roope, Kokkola, Svahn Eliel, Kokkola, Lerbacka Valter, Kokkola, Hänninen Jesper, Kokkola, Ingers Mikael, Kokkola, Karhu Luca, Kannus, Laasanen Topi, Pietarsaari, Haka Jimi, Pedersören kunta, Viiperi Antreas, Kruunupyy, Pylväs Nino, Kruunupyy Laboratorioalan perustutkinto, laborantti: Saksa Elina, Kokkola, Vierimaa Mia, Kokkola, Tyni Vuokko, Kokkola, Friis Sonja, Kokkola, Leppävuori Elisa, Kokkola, Sippola Josefiina, Kokkola, Lekkerimäki Ville, Kokkola, Kallio Riikka, Kokkola Liiketoiminnan ammattitutkinto: Santapakka Monika, Honkaharju Emmi, Kokkola, Saviluoto Niina, Kalajoki, Nissilä Aira, Kokkola, Autio Veli, Kokkola, Laurila Kaisa, Kruunupyy, Kattilakoski Silja, Kokkola, Typpö Anna-Maria, Kokkola, Pelto-Korpi Tuija, Kokkola, Hjelmeroos Maija, Toholampi, Nygård Jonna, Kokkola, Leppäniemi Sirpa, Veteli Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi: Hautamäki Valtteri, Kokkola, Hohenthal Iida, Kokkola, Isokangas Petri, Kaustinen, Huima Nelly, Kokkola, Hautala Samuel, Pietarsaari, Kellokoski Janina, Perho, Leppälä Liida, Kokkola, Ghand Agha Samin, Kokkola, Lindfelt William, Kokkola, Slukhinskyi Sergii, Kaustinen, Lukina Anastasiia, Jylhä Sini, Rimpioja Panu, Kokkola, Nuorala Henna, Kälviä, Myllykoski Katariina, Haapavesi, Pajunpää Emilia, Kokkola, Fagerholm Elias, Pietarsaari, Sämpi Eveliina, Kokkola, Pitkäjärvi Elina, Kokkola, Hirsimäki Henri, Kokkola, Uusitalo Juulianna, Kokkola, Hänninen Sami, Kalajoki, Tervanen Emmi, Kokkola, Pernu Heidi, Kalajoki, Basalak Emin, Kokkola, Salmela Rosita, Kokkola, Liukko Emilia, Perho, Tuorila Markus, Kokkola, Honkaniemi Niklas, Kokkola, Alavesa Jomi, Kokkola, Simpanen Niilo, Kokkola, Särkiniemi Samuel, Kokkola Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja: Rimpioja Eelis, Kannus Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja: Karjula Paul, Sievi, Yrjänä Jasse, Kalajoki, Hanhisalo Paulus, Kokkola, Kangas Atte, Kokkola, Heinua Valtteri, Kokkola, Lapinoja Matts, Kokkola, Virkkala Matti, Kaustinen, Lahnaoja Tomi, Kokkola, Slotte Mathilda, Kruunupyy, Peltomäki Tino, Kokkola, Forss Aleksi, Kokkola, Oja Ville, Kalajoki, Polvi Mikko, Kokkola, Enkvist Alex, Pietarsaari, Lehesvirta Matti, Kokkola, Pylkkönen Oskari, Kyyjärvi Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja: Inkinen Nina, Myrskylä, Karhukorpi Rauno, Halsua Lähiesimiestyön ammattitutkinto: Mäenpää Mari, Kokkola, Norrena Oona, Kokkola, Annala Juha, Kokkola, Kettu Petri, Kokkola, Berg Päivi, Kruunupyy, Tiitto Juha, Kokkola, Alila Salla, Kokkola, Lassila Jussi, Perho, Suvanto Saara, Kalajoki, Heino Nina, Kokkola, Emet Ronnie, Pietarsaari, Koivusaari Marko, Kokkola, Riihijärvi Ari, Kokkola, Kilpiö Annukka, Kälviä Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja: Karjalainen Veera, Oulu, Rekilä-Suni Asta, Kannus, Kaihlajärvi Aatu, Saarijärvi, Rekola Sanna, Urjala, Voltti Pirjo, Ylivieska, Haapakoski Jasmiina, Haapavesi, Laitinen Satu, Savonlinna, Rasinpää Milka-Maria, Seinäjoki, Piiroinen Inka, Liperi, Haapakoski Riina, Ylivieska, Pirttimäki Maisa, Karvia, Hiltunen Janika, Liperi, Häivälä Krista, Ylivieska, Huhdanmäki Annika, Sastamala Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä: Eränummi Arttu, Nivala, Ylikoski Oskari, Kannus, Mäki-Leppilampi Topi, Kannus, Videnoja Henri, Kokkola, Rahkonen Jonna, Veteli, Kultanen Niko, Alavieska, Räinä Jenni, Kokkola, Jokinen Valtteri, Kannus, Paavola Johanna, Kaustinen, Burness Kenneth, Haapajärvi, Hietapakka Niko, Kokkola, Ainali Henri, Kannus, Ylikoski Hannes, Kannus, Jantunen Vesa, Haapavesi, Ahlholm Joona, Nivala, Joki-Hollanti Eetu, Kannus, Kallio Iiro, Nivala, Juntunen Juulia, Kokkola, Paavola Viljami, Kaustinen, Väre Teemu, Kalajoki, Patana Emmi, Veteli, Karsikas Ville, Haapavesi, Jokitalo Juho, Sievi, Mäenpää Noora, Kärsämäki, Pöntiö Hermanni, Toholampi, Järvi Niko, Kokkola, Niemimäki Aino, Nivala, Rautiainen Herman, Toholampi, Oja Atte, Kalajoki, Koskela Jaakko, Haapavesi, Kääntä Iljas, Alavieska, Remesaho Lenni, Toholampi, Syri Rasmus, Kannus, Teirikangas Viljami, Kaustinen Maatalousalan ammattitutkinto, seminologi: Siitonen Jasmin, Pieksämäki, Kuhmonen Laura, Lappeenranta, Ekholm Ira, Hämeenlinna, Makkonen Mira, Kitee, Päykkönen Emmi, Juva, Jalkanen Carita, Kokemäki, Koivisto Markus, Kihniö, Härkönen Mari, Paltamo Maatalousalan ammattitutkinto, tuotantoeläintenhoitaja: Pihlajamäki Lili, Kokkola Maatalousalan ammattitutkinto, maatalouslomittaja: Junttila Maria, Reisjärvi Maatalousalan ammattitutkinto, sorkkahoitaja: Mäkikauppila Olli, Sievi Media-alan ammattitutkinto, valokuvaaja (AT): Kärkkäinen Jorma, Kiuruvesi Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, mediapalvelujen toteuttaja: Andtbacka Milla, Kokkola, Niskakoski Pinja, Kokkola, Forslund Matleena, Kokkola, Kaunisvesi Viivi, Kokkola, Peltoniemi Seemi, Kokkola, Hänninen Lilli, Kalajoki, Kankaanpää Timo, Kalajoki, Ihatsu Jukka, Vöyri, Halkola Iiris, Kokkola, Honkaselkä Jani, Kokkola, Myllymäki Juha-Matti, Seinäjoki, Sumell Mia, Kokkola Metsäalan ammattitutkinto, metsäkoneenkuljettaja (AT): Joentakanen Samuel, Haapavesi, Nisula Joni, Veteli Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja: Lahtinen Maiju, Oulu Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja: Ylitalo Iiro, Sievi, Kettunen Lauri-Kalle, Evijärvi, Ahokangas Vilja-Alina, Kokkola, Kuorikoski Sisu, Kaustinen, Haka Niko, Lestijärvi, Antikka Juho, Oulainen, Ollila Jani, Haapavesi, Vaikonpää Vertti, Oulainen, Niskakangas Nestori, Kalajoki, Vetoniemi Rasmus, Kannus, Haapakoski Janne, Haapavesi, Soukka Tuukka, Ylivieska, Rauma Urho, Kaustinen, Bodö Jan, Kokkola, Vartio Jani, Evijärvi Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto: Huhtala Teija, Kokkola Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari: Rauma Mette, Kaustinen Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja: Hyyppä Vili-Ilmari, Kokkola, Juujärvi Aati, Kokkola, Forsström Janne, Kokkola, Koivisto Jani, Kokkola, Känsäkangas Tommy, Kokkola, Alajoki Ilmari, Kokkola, Arvo Elmo, Kokkola, Pohjonen Tuomo, Kokkola, Sandberg Natalie, Kokkola, Päivärinta Kari, Kokkola, Salo Eeli, Kokkola, Anttiroiko Veli-Kalle, Kokkola, Hassinen Oskar, Kokkola, Kurikkala Jussi, Kalajoki, Lindroos Nicholas, Kruunupyy, Friis Peter, Kokkola, Kaljunen Niko, Kokkola, Kuorikoski Riikka, Kaustinen, Verronen Timo, Kalajoki, Koski Miko, Kokkola, Juola Mika, Kokkola, Jutila Mirella, Kokkola, Korhonen Jere, Kokkola, Saari Sini, Kokkola Prosessiteollisuuden ammattitutkinto: Miinalainen Ari, Kokkola, Niemi Elina, Kokkola, Lindh Kirsi, Kruunupyy, Pirttimäki Mika, Kokkola, Ruostetsaari Pauli, Kokkola, Jokela Jenni, Kokkola Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kiinteistönhoitaja (AT): Tuikka Jukka-Pekka, Lestijärvi, Saraste Jyri, Kulma-aho Kari Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, laitoshuoltaja: Kangas Heli Puuteollisuuden perustutkinto, puuseppä: Granvik Jose, Kokkola, Leminen Essi, Kälviä, Rentola Samu-Mitja, Veteli, Linna Ossi, Kokkola, Känsäkangas Arttu, Kokkola Puuteollisuuden perustutkinto, teollisuuspuurakentaja: Haaraniemi Jouni, Kannus Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja: Kero Tuomas, Kokkola, Keski-Vähälä Jesse, Kokkola, Kurikkala Saku, Kokkola, Poutanen Julius, Kokkola, Riippa Justus, Kokkola, Lampela Eetu, Kokkola, Läspä Roni, Kokkola, Riihimäki Julius, Kokkola, Sikala Eerik, Kokkola, Voutila Aki, Perho Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja: Tuukkanen Veeti, Kokkola, Yrttikoski Juho, Veteli, Isokääntä Ilari, Kruunupyy, Sein Mar, Kokkola, Hyyppä Miska, Kokkola, Huusko Juho-Petteri, Kokkola, Çiftçi Samuel, Kokkola, Haaponiemi Eemil, Toholampi, Rauhala Riku, Kokkola, Syri Joonatan, Kokkola, Leppälä Lauri, Kokkola, Silver Kristian, Sievi, Valjus Mika, Kokkola, Lehtola Elias, Alajärvi, Määttälä Henri, Kokkola, Toikkanen Elias, Kannus, Haaponiemi Joel, Toholampi, Järvi Antti, Kokkola, Palosaari Jimi, Veteli Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki: Kuuva Annamaria, Raahe, Rauhala William, Kokkola, Pham Thi, Pietarsaari, Rekilä Sofia, Kannus, Nygård Jan Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija: Hartikainen Riina, Kokkola Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja: Niskala Ronja, Kokkola, Kokko Tiia, Kokkola, Paananen Aada, Toholampi, Päivärinta Oona, Ylivieska, Rauha Miia-Maria, Kokkola, Niemissalo Pinja, Kokkola, Löllö Jenna, Kokkola, Bredarholm Iiris, Veteli, Välitalo Wilma, Kokkola, Vihanta Noora, Kannus, Järvinen Henna, Kokkola, Hakola Minna, Kokkola, Keskipoikela Riku, Kokkola, Kaakko Henna, Kokkola, Annala Carita, Kokkola, Sunabacka Ann, Kruunupyy, Ollikainen Niina, Kannus, Isomaa Fanni, Kokkola, Himanka Henna, Ylivieska, Björndahl Annika, Kokkola, Kaarlela Ari, Pietarsaari, Levaniemi Mia, Kokkola, Myllymäki Aleksi, Kokkola, Kivi Aada, Kokkola, Hakala Anniina, Kalajoki, Holtti Sonja, Perho, Ruotsala Jarmo, Kokkola, Laitinen Sofia, Pietarsaari, Paasila Minna, Kokkola, Muilu Marie, Kokkola, Korva Neea, Kokkola, Eski Maria, Kokkola, Kultalahti-Byskata Tiina, Evijärvi, Kalliokoski Eveliina, Perho, Mattila Wilhelmiina, Kokkola, Paavola Mari, Reisjärvi, Karlström Julia, Pietarsaari, Pyykölä Aada, Kokkola, Mastokangas Maija, Halsua, Jylhä Minda, Perho, Ristimella Jenna, Kokkola, Nissinen Iida, Kannus, Skantsi Viljami, Kokkola, Basson-Lehtinen Theresia, Pietarsaari, Björkskog Alexandra, Kokkola, Aho Kirsikka, Kokkola, Simpanen Saana, Kokkola, Veito Laura, Kokkola, Syri Iina, Kokkola, Viitala Lilli, Kokkola, Kopra Mika, Halsua, Luoma Elli, Kauhava, Strang Olli, Kokkola, Hagkvist Pinja, Kälviä, Fiskaali Janika, Karhumaa Terhi, Kokkola, Parkkari Jaana, Kokkola, Haapala Maarit, Pietarsaari, Niskanen Lilli, Ylivieska, Lukkarila Unto, Kokkola Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja: Lämsä Juho, Kalajoki, Humalajoki Sakari, Toholampi, Hämäläinen Aleksis, Kokkola, Haapala Atte, Kokkola, Hakasalo Sami, Kannus, Brock Gavin, Kokkola, Kuorikoski Antti, Kokkola, Lahtonen Reima, Kokkola, Kotilainen Kari, Kokkola, Väisänen Iivo, Kokkola, Simoinen Jani, Halsua, Sorvari Niklas, Kokkola, Niskakangas Sebastian, Kalajoki, Rainosalo Julius, Kokkola, Ojala Jesperi, Kokkola, Pesola Jonne, Kokkola, Kivelä Santeri, Kokkola, Isokangas Eetu, Toholampi Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja: Honkonen Jonne, Veteli, Hohenthal Benjami, Kaustinen, Hiironen Konsta, Kalajoki, Karsikas Tuomas, Kokkola, Friis William, Kokkola, Himanka Lauri, Kokkola, Hästbacka Oliver, Kokkola, Jehkonen Kalle, Pietarsaari, Larsen Tomi, Kokkola, Keski-Korpi Nico, Kokkola, Väätäjä Albert, Kokkola, Sarkaranta Veikka, Kokkola, Kivikallio Ilari, Luoto, Tikkakoski Kasperi, Veteli, Syri Antton, Kokkola, Ulvi Santeri, Kokkola, Salonen Rasmus, Kaustinen, Myllymäki Elmeri, Kaustinen, Penttilä Kalle, Kokkola Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja: Kivikallio Tuukka, Luoto, Enlund Jesper, Pietarsaari, Erkkilä Aleksi, Pietarsaari, Lassila Ilmari, Kokkola, Nyberg Juuso, Pietarsaari, Rantala Julius, Kalajoki, Marttila Rasmus, Kokkola Talotekniikan perustutkinto, ilmanvaihtoasentaja: Nykänen Juuso, Veteli Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti: Vaniushkina Olga, Pietarsaari, Norrena Markus, Kaustinen, Hietamäki Jaana, Pietarsaari Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitaja (AT): Leino Jenni, Kruunupyy, Majamäki Maarit, Kokkola, Jutila Piia, Pietarsaari, Hagkvist Ulla, Kokkola, Laitala Talvikki, Ylivieska, Kiviaho-Lahti Maija, Halsua, Peltola Tarja, Kaustinen, Anttila Tanja, Kokkola Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja: Rimpioja Aleksi, Toholampi, Lindberg Kimi, Halsua, Pahkamäki Atte, Perho, Kanerva Jere, Kokkola, Tiittanen Pauli, Kannus, Pietilä Jari, Evijärvi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi: Alakotila Eki, Kokkola, Kovanen Niko, Kalajoki, Hagström Veeti, Kokkola, Kalliokoski Julius, Kokkola, Ruotsalainen Santtu, Kokkola, Nyman Simon, Kokkola, Sandelin Onni, Kokkola, Iivari Arttu, Kokkola, Rauta Ville, Kokkola, Karjus Silver, Kokkola, Tanskanen Timi, Kokkola, Sundell Oskar, Kokkola Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ohjelmistokehittäjä: Järvenpää Petri, Evijärvi Turvallisuusalan ammattitutkinto: Kozlov Sten, Haapajärvi Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja: Koivisto Harri, Toholampi, Korkeakangas Iida, Sievi, Isosaari Laura, Kannus, Kurikkala Sara, Kalajoki, Lindroos Clara, Kruunupyy, Englund Jade, Kokkola, Isokoski Riika, Nivala, Heinonen Roope, Toholampi, Törmälä Tytti, Kalajoki, Turunen Lyydia, Kokkola, Englund John, Kokkola, Niemelä Annika, Kokkola, Rosenqvist Christoffer, Pietarsaari, Sydänmetsä Oskari, Kokkola, Paananen Rosanna, Toholampi, Silander Santeri, Kokkola, Store Cecilia, Kokkola Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja: Puurula Aki, Kokkola, Tuohimaa Leila, Kokkola, Grönberg Kiia, Kokkola, Huhtala Minna, Kalajoki, Luotsinen Maria, Kaustinen, Pohjola Tanja, Kokkola