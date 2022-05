Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: "Lestijärven ajoitus osui lankulle"

Lestijärvi on viime aikoina ollut hyvin esillä. Lestijärven uusi koulu on ollut jo vuoden käytössä, mutta koronan takia se päästiin vasta nyt vihkimään virallisesti käyttöön. Sattumaa tai ei, pari päivää ennen Lestijärven tuulipuistotyömaa polkaistiin näyttävästi käyntiin. Nämä molemmat ovat merkkipaaluja pienen kunnan tulevaisuutta ajatellen. Ne linkittyvät myös tiiviisti yhteen, sillä tuulivoimasta saatavilla kiinteistöveroilla perusteltiin hyvin pitkälle Lestin uuden koulun taloudellista pohjaa. Olihan Lestin koulu suurin yksittäinen investointi Lestijärven kunnan historiassa.

Lestin koulu on mennyt jo maaliin ja seuraavaksi tuulivoimapuistoa aletaan viemään käytäntöön. Lestijärven entinen kunnanjohtaja Esko Ahonen liputti hyvin voimakkaasti molempien hankkeiden puolesta. Uusi kunnanjohtaja Anne Kurkela on jatkanut hyvin pitkälle Ahosen viitoittamalla tiellä.

Lestiläisiä voi onnitella myös siitä, että heidän julkinen hypetys on ollut varsin onnistunutta tuulivoiman suhteen. Vaikkei Lestijärvellä pyöri vielä yhtäkään voimalaa, se on onnistunut ulosmittaamaan kaiken mahdollisen otettavissa olevan julkisuuden tuulivoimarakentamisesta. Tätä hanketta ei ole pilattu keskipohjalaisella vaatimattomuudella. Onko sitten tässä osansa Esko Ahosen eteläpohjalaisuudella?

Myös Lestin koulun rakentamisen ajoitus ja ajankohta osuivat pituushyppytermein lankulle. Kuntatasolla byrokratia vietiin rivakasti läpi, jotta päästiin rakentamaan koulua. Rakennuskustannukset pysyivät kohtuullisina verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen. Nyt rakentamiskustannukset ovat nousseet ennätyskorkeiksi ja rakennusmateriaalin saatavuudessa on isoja ongelmia. Ikävin esimerkki on Kannuksen tuleva kouluhanke, jonka yllä leijailee vielä paljon kysymysmerkkejä juuri kustannusten karkaamisen takia. Lisäksi uutena haasteena rakentamisinvestoinneissa on ylipäätään saada urakoitsijoilta tarjousta. Sitoutuminen euromääräisen tarjoukseen saattaa tuntua yrityksiltä liian isolta riskiltä tässä epävakaassa maailmantilanteessa. Kukaan ei voi ennustaa jatkaako kustannukset edelleen nousuaan ja kuinka kauan nousu jatkuu.