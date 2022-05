Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Näitä katuja tallaan kai viimeiseen asti

Kannuksen ydinkeskustan karua katukuvaa on moitittu jo vuosia ellei vuosikymmeniä. Suunnitelmia ja lehtijuttujakin on vuosien saatossa aiheesta tehty, mutta toistaiseksi on ollut hiljaista. Edelleen on hiljaista, mutta toiveet ovat jälleen heränneet, kun katusuunnitelmia esiteltiin kaupungintalolla. Ehkäpä ensi kesänä saamme katujärjestelyt mallilleen ja reunakivetykset kohdilleen, tai ainakin aloitettua keskustan kohennukset.

Kuopat ajoväylällä keskellä Kannuksen keskustaa ovat jo lähes tavaramerkki. Täällä asuvat alkavat jo tottua ankeisiin katukuoppiin, kun niitä päivittäin väistelee. Siinä ne ovat ja tulevat aina olemaan.

On ihan hätkähdyttävää saada kuulla sellaisen kommenttia, joka käy ensi kertaa Kannuksessa. Vieraanvaraisesti he usein yrittävät kiertoilmauksin kertoa, että onhan se melkoinen ankea asvalttikenttä. Itsekin karuuden huomaa ehkä parhaiten, kun on hetken ollut Kannuksesta pois.

Harva nyt siistien ja asianmukaisten katujen takia paikkakunnalle muuttaa, mutta onhan se ensivaikutelma tärkeä. Siitä saa osviittaa ehkä siihenkin, miten paikkakunnalla arvostetaan ympäristöä ja samalla myös itseään. Kun paikat ovat rempallaan, se antaa viestin myös laajemmin hällä väliä -asenteesta.

Tyhjät rempallaan olevat liiketilat, kuoppaiset tiet ja karut asvalttikentät ovat merkkejä taantumasta. Mikään itseäänkunnioittava paikkakunta ei näihin haluaisi leimaantua.

Kannuksen ydinkeskusta on jäänyt muun kaupungin kehityksen jalkoihin. Kpedun Ollikkalan opetusnavetta ja katujen kunnostukset sekä Kitinkankaan alueen satsaukset tai asemanseutu ovat aivan eri vuosikymmenellä verrattuna ydinkeskustan ilmeeseen.

Onneksi nyt on keskustan katusuunnitelmien lisäksi heräilyä on tapahtumassa myös liiketiloissa ja niitä ollaan kohentamassa. KPO uudisti markettinsa, Osuuspankissa alkaa remontti ja Säästötalollakin tapahtuu. Myös uusi Lyylin grilli alkaa olla valmis.

Vanha liiketila ei tarkoita, etteikö sekin voisi olla toimiva ja keskustaan sopiva. Tästä hyvä esimerkki on Jokihelmen kiinteistö, joka edustaa funkkistyylistä aikaa Kannuksessa. Aina tietysti voidaan keskustella mikä on kaunis ja mikä ei. Se on kuitenkin selvää, että hoitamaton kiinteistö ei ole kaunis.

Avainsana onneen on kiinteistöjen ylläpito ja huolto. Oli sitten kyse asuintalosta ja liikekiinteistöstä, rakennus tarvitsee määräaikaisia huoltotoimenpiteitä. Kun remontteja siirretään tai jopa vältellään niitä, niin kiinteistö alkaa olla pian tikittävä aikapommi.