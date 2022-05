Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Hyvinvointi esillä näyttävästi Syke-messuilla lauantaina – Kannuksella on myös perinteet messukaupunkina

Messuala on yksi suurimmista koronaepidemian sijaiskärsijöistä. Eikä Venäjän hyökkäyssota ole ainakaan helpottanut asiaa. Sota heijastelee epävarmuutta tulevaisuuteen myös Suomessa.

Lauantaina Kannuksessa järjestetään Syke-hyvinvointimessut, jotka on siirretty kahteen otteeseen. Messujen hyvinvointi-teema sopii tähän hetkeen erittäin hyvin. Juuri nyt ihmiset tarvitsevat omaan hyvinvointiin panostamista enemmän kuin koskaan. Omaan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin satsaaminen tuo taatusti lisää virtaa ja jaksamista jokaisen arkeen.

Myös Kannuksen Kitinvaparin alue luo hienot puitteet hyvinvoinnin kohottamiseen. Kaupungille kuuluu iso kiitos alueen kehittämiseen vuosien saatossa. Niin myös vapaaehtoisjärjestöille, jotka ovat mahdollistaneet eri hankkeet alueelle.

Aikanaan kaikki lähti liikkeelle uimahallista. Sen ympärille on pikku hiljaa rakentunut monipuolinen liikuntamiljöö. Iso plussa kuuluu myös päättäjille, jotka ovat herkällä korvalla kuunnelleet asukkaiden toiveita Kitinvaparin alueen kehittämisessä.

Kannuksella on myös perinteet messukaupunkina. Aikanaan 80-90 -luvuilla Jokivarsi elää -messut oli iso tapahtuma ja keräsi paljon väkeä Kitinkankaalle. Vetonauloina tuohon aikaan oli musiikkimaailman sen ajan kotimaisia tähtiä: Arja Koriseva, Armi&Danny, Anita Hirvonen, tenavatähti Konsta Hietanen. Olipa jonkun kerran myös Miss Kevät -kilpailu.

Ennen koronaa Kitinkankaalla oli useampikin hyvinvointiin liittyviä yksittäisiä luentoja, jotka vetivät palloilusalin täyteen väkeä. Esimerkiksi Jutta Larm ja Vertti Harjuniemi saivat aikaan oikein yleisöryntäyksen maakunnasta.

Hyvinvoinnin ja messujen yhdistäminen nyt oli varmasti hyvä päätös. Pieni arvoitus on tietenkin näin koronan jälkimainingeissa, kuinka ihmiset lähtevät messuille. Toivottavasti mahdollisimman moni lähtee mukaan nauttimaan hyvinvointimessuista Kannukseen lauantaina. Luvassa on aktiviteetteja, luentoja, lajikokeiluja eli kaikille löytyy oman maun mukaan tekemistä. Lähtemällä liikkeelle takaa myös kaikkein parhaiten sen, että jatkossakin messuja on mahdollista järjestää Lestijokilaaksossa ja Kannuksessa. Nähdään messuilla!