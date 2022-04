Taidetta esillä tauon jälkeen – kuvataidepiiri löytää yhdessä uusia perspektiivejä Toholammilla



Next

Korona on pitänyt Toholammin kunnanviraston kiinni ja näyttelytoiminnan tauolla peräti parin vuoden ajan, mutta vuonna 2022 eletään uutta kevättä. Uusilla tekijöillä vahvistunut KanTo kansalaisopiston Toholammin kuvataidepiiri on tuonut kunnantalon yläkertaan kevätnäyttelyn "Yhdessä uusia perspektiivejä," jossa on niin maalauksia, piirroksia ja grafiikkaa kuin uutena kokeiluna savitöitä.