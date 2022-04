Hanna-Mari Laitalan kolumni: Mistä syntyy työnimu? – "Riittävä uni, järkevä ruokavalio, säännöllinen liikkuminen ja henkisen puolen helliminen vievät jokaisen jo pitkälle"



Suurinta ja kestävintä työimua aiheuttaa työn merkityksellisyys; se että omalla työpanoksella on vaikutusta johonkin tärkeään kokonaisuuteen. Jokaisella, vaikka kuinka pienelläkin, työllä on suuri merkitys ja työpaikoilla olisi erittäin tärkeää muistaa kertoa jokaiselle, miten oma panos kokonaisuudessa vaikuttaa ja mitä yrityksen tai yhteisön olemassaolon perimmäinen tarkoitus on.