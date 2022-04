Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: "Venäläisten sotaväki on tehnyt perääntyessään julminta mahdollista poltetun maan taktiikkaa"

Venäjän hyökkäyssota näyttäytyi kaikessa karmeudessaan sunnuntaina, kun kuvat Butšan teloituksista ja joukkomurhista levisivät maailmalla. Näitä kuvia on varmasti tiedossa lisää sitä mukaa, kun ukrainalaiset valtaavat takaisin venäläisten miehittämiä kaupunkeja.

Venäläisten sotaväki on tehnyt perääntyessään julminta mahdollista poltetun maan taktiikkaa. Se ei ole tyytynyt pelkästään tuhoamaan ja miinoittamaan rakennuksia vaan myös ampunut ja tappanut kaikki eteen tulleet siviilit.

On ollut todella hämmentävää seurata Putinin propagandan marinoimaa venäläismediaa. Mitään joukkoteloituksia ei ole sen mukaan ollut, vaan kaikki on länsimaiden provokaatiota. Kaikkein pahinta on, että kansa vielä uskoo näitä valeuutisia.

Toki on hankala sanoa, kuinka tämä Putinin propaganda todellisuudessa uppoaa venäläisiin. Kukaanhan ei uskalla olla muuta mieltä asiasta Venäjällä kuin Putin, ainakaan julkisesti. Sen takia myös mielipidemittauksiin pitää suhtautua suurella harkinnalla.

Jokin aika sitten julkaistu kyselytutkimus on osoittanut Venäjän presidentti Vladimir Putinin kannatuksen nousseen maaliskuussa tasolle, jota ei ole nähty viiteen vuoteen. Tutkimuksen teki Venäjän merkittävin mielipidemittausten laatija Levada Center. Mielipidemittauksen perusteella Putinin kannatus on noussut 83 prosenttiin helmikuussa mitatusta 71 prosentista. Tutkimuksen ainakin pitäisi olla riippumaton, mutta onko se todella sitä? Epäilen vahvasti.

Joka tapauksessa Putinin toimille löytyy Venäjältä tukea, eikä näytä sille, että venäläiset kovinkaan nopeasti kapinaan nousisivat. Suomen ja Venäjän yhteinen 1300 kilometrin raja tulee olemaan seuraavat vuodet ja vuosikymmenet korostetusti lännen ja idän rajana.

Panostukset puolustukseen tulevat tarpeeseen.