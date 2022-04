Himangan Raumankarin koulun yhdeksäsluokkalaiset Aada Pentinmikko ja Mariam Mohaibes eduskunnassa Nuorten Parlamentissa: "Ainutlaatuinen kokemus"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nuorten Parlamentti avasi uusia näkökulmia yhteiskuntaamme päätöksentekoa kohtaan, jonka vuoksi se oli todella upea kokemus. Vuoden 2022 Nuorten Parlamentti järjestettiin 25. maaliskuuta. Minä, Aada Pentinmikko, 15, toimin toimittajaoppilaana ja Mariam Mohaibes,15, koulumme edustajaoppilaana.

Kuukausi sitten opettajamme kysyi vapaaehtoisia osallistujia nuorten parlamenttiin, jolloin tiesimme molemmat, että haluamme olla osa tätä harvinaista ja ainutlaatuista kokemusta.

Ensimmäinen etäkokoontuminen, Webinaari tapahtumaan liittyen ajoittui 17. maaliskuuta. Kävimme läpi käytännön asioita ja istuntopäivän ohjelma. Käsittelimme myös nuorten kysymyksiä parlamentista ja istuntopäivän askareista. Saimme vastauksia mieltä painaviin asioihin esimerkiksi millaisia kysymyksiä tulevassa lehdistötilaisuudessa voisi esittää.

24. maaliskuuta oli järjestetty toimittajien Etkot-tapahtuma, jossa oli paikalla toimittaja ja HS lasten uutisten esihenkilö Fanny Fröman. Etkoissa toimittajaoppilaat saivat kysyä Fanny Frömanin työstä ja toimittajan urasta. Tulossa on vielä Jatkot-tapahtuma, jossa viimeistelemme tekstejämme ja saamme lisäinfoa tekstin rakenteesta.

Yläkoululaiset seuraamassa etänä järjestettyä Nuorten Parlamentin täysistuntoa.

Aloitimme Nuorten Parlamentti -päivän etätapahtuman avauksella. Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen toivotti meidät tervetulleiksi päivän tekemisiin ja koko Nuorten Parlamenttiin. Hän otti myös kantaa Ukrainan sotaan todeten harmillisesti, etteivät nuoret saaneet mahdollisuutta tehdä kysymyksiä tilanteeseen liittyen, sillä kysymykset oli jo lähetetty ennen, kuin Venäjän ja Ukrainan konflikti lähti käsistä.

Toimittajaoppilailla oli Media-akatemia kokoontuminen, jossa paikalla olevat toimittajat vastailivat kysymyksiin ja antoivat hyviä vinkkejä lehtijuttuja varten. He myös opastivat lehdistötilaisuudessa toimimiseen, mikä varmasti lisäsi tietoisuutta aiheesta monella toimittajaoppilaalla.

Edustajaoppilailla oli valiokuntansa kanssa keskustelutunti. Oman koulumme edustajaoppilas kuului lakivaliokuntaan, jonka aiheena oli kouluväkivallan kirjaaminen rikoslakiin. Oppilaat keskustelivat aiheesta lakivaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa, jotka kyselivät paljon kyseisestä asiasta. Edustajaoppilaita oli paikalla noin 12 ja suurin osa heistä oli sitä mieltä, että kouluväkivalta täytyisi kirjata rikoslakiin. Vain muutama oppilas vastusti ehdotusta.

Kameran takana tapahtumaa tallentamassa Mariam Mohaibes.

Valiokunnan tapaamisen aikana toimittajaoppilailla oli lehdistötilaisuus, missä he saivat kysyä kansanedustajilta eri eduskuntaryhmistä. Paikalla oli Mikko Ollikainen/r., Mari Holopainen/ vihr., Jukka Kopra/ kok.

Päätapahtuma eli täysistunto oli klo 12.00-13.15. Kyselytunnin oli tarkoitus kestää vain yhden tunnin, mutta kysymyksiä oli vielä jäljellä ajan loputtua, joten varattu aika venyi vielä vartin. Täysistuntoa oli seuraamassa koko Raumankarin koulun yläkoulu samassa tilassa, mihin tapahtuma striimattiin näytölle.

Pääministeri Sanna Marin ei päässyt paikalle ajankohtaisten syiden takia. Ensimmäinen mieleen painuva kysymys liittyi translain tilanteeseen johon ministeri Hanna Sarkkinen vastasi kertoen, että translaki tullaan uudistamaan kokonaan, koska nykyinen translaki on vanhentunut ja loukkaa ihmisoikeuksia. Tällä hetkellä translakiehdotus on lausuntokierroksella, johon pystyy kertoa oman mielipiteensä. Sen toivotaan siirtyvän eduskuntaan tämän vuoden aikana ja tavoitteena on vahvistaa itsemääräämisoikeutta.

Toinen muistettava kysymys oli, että kuukautistuotteet olisivat ilmaisia alle 25-vuotiaille, johon vastasi myös ministeri Sarkkinen. Hän kertoi yhteiskunnassa olevan paljon menokohteita ja priorisoitavia asioita, minkä takia asia ei ole edennyt. Siitä on kuitenkin puhuttu jonkin verran ja Sarkkinen itse oli tehnyt viime kaudella lakialoitteen arvolisäveron laskemisesta.

Nuorten Parlamentti on suuri ja tärkeä tapahtuma mistä voi helposti aiheutua tarpeetonta stressiä. Tapahtuman aikana olemme saaneet paljon vastuuta, mikä on tietenkin opettavaa, mutta siitä voi syntyä paljon paineita. Kokonaisuutena Nuorten Parlamentti on avannut silmiämme entistä enemmän yhteiskuntamme huolia ja poliitikkojen työtä kohtaan.

Aada Pentinmikko ja

Mariam Mohaibes

Himanka