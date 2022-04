Toholampilaisen Kaapo Kotilan koulunkäynti on asettunut uomiinsa Kuortaneella – "SJK Akatemiassa jokainen treeni on näytön paikka"



Kova kilpailu. Joka treeneissä pitää näyttää, että on valmis antamaan kaikkensa, sanoo B-junioreista SJK Akatemiaan noussut Kaapo Kotila.

Toholampilaisen Kaapo Kotilan elämä Kuortaneen urheilulukiossa on löytänyt rutiininsa toisena opiskeluvuonna. Se on tarpeen nyt, kun siirtyminen juniorijoukkueesta ykköstä pelaavaan SJK Akatemiaan on nostanut jalkapalloilun haasteen uudelle tasolle.